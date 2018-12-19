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Как праздновали день Святого Николая на Донбассе? Специалисты говорят, что этот праздник с подарками для детей появился в регионе совсем недавно. Этнологи допускают, что причина – в советизации региона, а некоторые считают, что этот святой изначально имел там другое значение. Одна из исследовательниц также рассказала Радио Донбасс Реалии, как и о чем просили дети Донбасса Святого Николая четыре года назад.

​Ни мама, ни старшая сестра переселенки из Донецка Юлии Кулиненко не праздновали день святого Николая – он появился после провозглашения Независимости Украины. Про этот праздник начали рассказывать по телевизору, и люди постепенно втянулись, вспоминает Юлия. За хорошее поведение ее начали награждать подарками.

«Вся традиционная культура на Донбассе очень сильно искоренялась. Поэтому святой Николай появился, как рассказывала моя мама, уже в моей жизни, и я этот праздник уже помню. У меня начали появляться подарки под подушкой. То есть это уже в 1990-е», – рассказывает Юлия. Она уехала из Донецка в июле 2014 года, вместе с подругами и коллегами возродила в Киеве народный театр фольклорной песни «Дивина». Сама она поет там с 2004 года. Коллектив принимает участие в спектаклях, занимается возрождением украинского фольклора – песен, колядок и танцев.

​Юлия допускает, что в селах Донбасса Святого Николая помнили лучше, однако по словам этнолога и доктора исторических наук Елены Боряк, традиции дарить подарки детям в этот день на Донбассе особо не было. Такого святого, разумеется, знали, но ни с подушкой, ни со сладостями тогда не связывали.

«Николай пришел к нам із Запада, это больше католическая традиция. Ее соблюдали прежде всего на западных территориях Украины. Позже она пришла в центральную Украину, а затем и на восток. В Донецком же регионе советизация шла очень быстро, и святой Николай просто не успел туда прийти», – говорит Боряк.

Она подчеркивает, что Донбасс – это украинский регион, это видно и по языку, и по похоронным обрядам, и по свадьбам, и по колядкам-щедривкам. А вот праздника с подарками на день Святого Николая не было, говорит Боряк. Во время этнографических экспедиций на Донбасс она делала записи про календарные обряды, однако из двух сотен высказываний только четыре – про Святого Николая.

Календарные приметы на Святого Николая у них есть

«Причем они примерно такого содержания: «Это теперь дают гостинцы или под подушку кладут. А у нас такого никогда не было». И подтекст этого может быть такой, что у них даже одна конфета была счастьем, жили очень бедно. При этом календарные приметы на Святого Николая у них есть», – рассказывает этнолог Радио Донбасс Реалии.

При этом на Слобожанщине, куда входит и часть Луганской области, по словам кандидата исторических наук Любови Босой, украинские традиции в селах сохранили местами лучше, чем в центре страны, крупные же города вычищали от подобных этнических проявлений.

Старший научный сотрудник Института искусствоведения, фольклористики и этнологии имени Рыльского Национальной академии наук рассказала Радио Донбасс Реалии, как ездила в экспедицию в Луганскую области в декабре 2014 года и оказалась на День Святого Николая в поселке городского типа Новопсков – в 30 километрах от украинско-российской границы. Местные жители боялись наступления, очень хотели остаться в Украине.

В декабре 2014 года в Луганской области дети просили Святого Николая, чтобы он оставил поселок Новопсков в Украине

«Праздновали они так же, как и кругом празднуют Святого Николая. Организовали для детей большой праздник, как и всегда это делается. Но при этом, поскольку ситуация была очень тревожной, люди молили Святого Николая, чтобы у них осталась Украина. И все дети тогда говорили: «Мы хотим, чтобы Святой Николай…» Они даже не про мир просили, они просили, чтобы святой сделал так, чтобы они остались в Украине. Это меня тогда больше всего поразило», – вспоминает она.

По результатам исследований социологической группы «Рейтинг», дарят подарки на день святого Николая 70% украинцев. На Донбассе эту традицию сегодня поддерживает около половины жителей городов и сел.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org

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