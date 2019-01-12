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Почему украинская оппозиция возмущена решением закрыть избирательные участки в России? Почему дешевеет недвижимость в ОРДЛО? И как живет оккупированный Донецк сейчас? Подробнее в обзоре прессы от Радио Донбасс.Реалии.

Оскорбленные ФСБ-шники

Почему украинская оппозиция возмущена решением закрыть избирательные участки, работавшие на территории посольства и консульств Украины в России? Над этим вопросом рассуждает политический обозреватель Сергей Ильченко, пишет «Деловая Столица».

По мнению автора, аргументы в пользу закрытия участков на территории России достаточно очевидны. Они сводятся к тому, что Россия по отношению к Украине выступает как страна-агрессор. И что, как показывает весь опыт украинско-российских отношений, украинские выборы просто попадут под плотный колпак ФСБ, и станут возможны любые провокации.

Как отмечает Ильченко, от этой обиды, оскорбленные ФСБ-шники пнули своих прислужников, которых содержат в Украине за счет российских пенсионеров и бюджетников, и прислужники засуетились. При этом, по словам автора, никакой проблемы с закрытием участков на самом деле нет.

Явка на таких участках всегда минимальная. Посольства или консульства – это очень специфические, учреждения, совершенно не рассчитанные на прием в течение одного дня больших масс людей. Следовательно, такая явка не оказывает никакого существенного влияния на результаты выборов.

Как все начиналось

Блогер из Луганска Ольга Кучер на сайте «Остров» вспоминает о том, что поначалу, в 2014 году нашествия России в Луганск заметно не было. Ещё летом того года это было как бы понятно всем, но вслух об этом говорить было не принято.

Как пишет блогер, тогда на российский говор не принято было оглядываться, а обилие военной техники и оружия «официально» трактовалось как военные трофеи, захваченные на украинских военных объектах. Но таких «трофеев», по словам Кучер, было так много, и они были такого одинакового качества, что даже самый глупый человек не смог бы поверить, что такое количество одномастной техники было оставлено здесь украинскими частями.

Позже стала бросаться в глаза военная форма – одинаковая. Одинаковые нашивки, одинаковая маркировка номерных знаков и желто-красный стандарт оформления всех «официальных» «военных» табличек. «Пункт заправки», «Комендатура Каменнобродского района»…

Что интересно, с Жовтневой «комендатурой», как пишет блогер, всегда была загвоздка. Потому что те, кто носит форму без отличительных знаков, никак не могли выговорить слово «Жовтневая», силясь перевести это, давно родное для Луганска слово, на русский язык.

«10 – зарабатывают, 90 – не зарабатывают»

Цены на недвижимость в подконтрольных российским гибридным силам Донецке и Луганске вот уже несколько лет представляют собой загадочного и непредсказуемого «зверя», пишет сайт «Новости Донбасса».

По данным риэлторов опрошенных журналистами интернет-издания, в Луганске недвижимость дешевеет и продолжит дешеветь. Количество сделок и ценообразование – исключительно экономическая составляющая. Цены на рынке формируют предложение и спрос, и так называемая покупательская способность, которая зависит от доходности граждан.

Специалисты отмечают, что с 2016 года цены на недвижимость падают и будут падать. Экономическая составляющая умножает все на ноль, так как из 100 жителей «республики» сегодня 10 зарабатывают, а 90 – не зарабатывают.

При этом в Донецке ситуация лучше, но ненамного, просто потому что город немного богаче, утверждают риэлторы.

Вперед в 90-е

Донецк превращается в город-призрак, утверждает блогер Антон Берг, пишет «Остров». По словам блогера, центральные улицы вроде и освещены, но из-за отсутствия света в большинстве окон складывается ощущение, что город погрузился во мрак. Впечатление усиливают новые светоотражающие дорожные знаки.

Из общественного транспорта после 19:00 ходят только дежурные троллейбусы и трамваи, пишет Берг. Добраться маршрутным автобусом в пределах города можно до 19:00.

Продовольственное обеспечение в Донецке напомнило 1990-е. Дефицит продуктов, высокие цены и многочисленные «челноки», привозящие товар из Ростова. Хуже всего обстоит дело с овощами и фруктами. Их стоимость, в сравнении с украинскими, завышена раза в два, а качество низкое, утверждает блогер.

Удивило и отсутствие пиетета к военным «ДНР», отмечает Берг. Им не уступают место в общественном транспорте, даже инвалидам на костылях. Их присутствия вообще, как бы не замечают. Как, собственно, и звуки практически круглосуточной канонады. По словам автора, люди привыкли к войне, и отдаленные выстрелы уже воспринимаются привычным фоном, как, например, заводской гудок металлургического завода.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)