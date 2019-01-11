Группировка «ДНР» полностью переключила свой интернет на работу с магистральными каналами, проложенными до Ростовской области Российской Федерации. Об этом сообщает российское издание цифровых технологий CNews со ссылкой на так называемого «министра связи ДНР» Виктора Яценко. Кто из российских операторов согласился сотрудничать с оккупированными территориями, остается неизвестным.

Вполне возможно, что российские гибридные силы полностью перешли на российский трафик, считает эксперт по цифровой безопасности Михаил Кольцов.

Для этого необходимо перевести местных операторов на российские хабы (узлы), а для этого необходимо проложить канал от областных центров (Донецк, Луганск) до российской границы.

В группировке «ДНР» обзавелись собственным магистральным оператором. По данным боевиков, им стала компания «Углетелеком», до той поры обслуживавшая шахты.

«Угтлетелеком» проложил магистральные каналы до России. Оборудование, которое будет отслеживать трафик, сделает интернет медленным, а то, что он будет идти из России за сотни километров, – сделает нестабильным, считает эксперт.

Скорее всего, они бросили что-то полуспутниковое с кучей переходников, тогда качество интернета ухудшится

«Если боевики проложили оптоволокно из России, то разницы не будет, и сигнал останется хорошим. Но я подозреваю, что они так не делали, потому что это очень дорогое дело. Скорее всего, они бросили что-то полуспутниковое с кучей переходников, тогда качество интернета ухудшится. Выходит, что до распределительного узла, который расположен в России, очень большое расстояние, сигнал будет нестабильный», – считает Михаил Кольцов.

Сайты, запрещенные в России, запрещены и в «ДНР»

Когда централизованный интернет будет идти на оккупированные территории из России, его будет легче контролировать, считает эксперт по цифровой безопасности Николай Костинян.

Но и ранее в группировках «ЛДНР» спецслужбы контролировали интернетпространство, неоднократно появлялась информация об арестах за посты, считает Костинян, а часть сайтов были заблокированы.

Теперь выходит, что сайты, которые заблокированы в России, они заблокированы и в ОРДЛО. Блокировать можно централизовано

«Контролировать трафик можно было и ранее, но не так централизовано. Нужно было сказать каждому местному интернет-провайдеру, что нужно блокировать это и это, а это нужно отследить. Теперь выходит, что сайты, которые заблокированы в России, они заблокированы и в ОРДЛО. Блокировать можно централизовано», – считает Николай Костинян.

Следить за личным интернетом законно в России, теперь и в ОРДЛО

Доступ к украинским ресурсам и сервисам теперь будут системно ограничивать, а слежка за личной почтой и сообщениями усилится, считает глава украинского Совета информбезопасности и киберзащиты Элина Шнурко-Табакова. В Крыму российские гибридные силы первым делом рубили кабели «Укртелекома», полуостров уже перешел с украинского интернета на подконтрольный России трафик, рассказала Шнурко-Табакова.

Чтение личных переписок, исследование спецслужбами личного трафика и блокировка сайтов. Это законно на территории России, и начинает работать на оккупированных территориях

«Людей заставляли переходить на других операторов и платить деньги локальным провайдерам, которые рейдерски захватывали узлы украинских провайдеров. Во-вторых, было подорожание. В-третьих, то, что делает Роскомнадзор: появилась практика чтения личных переписок, исследование спецслужбами личного трафика и блокировка сайтов. Все это законно на территории России, и все это начинает работать на оккупированных территориях», –объяснила Элина Шнурко-Табакова.

Кто из российских операторов согласился сотрудничать с группировками, остается неизвестным. Возможно, магистральные каналы, ведущие из России в ОРДЛО, поддерживает «Ростелеком» либо связанные с ним структуры. Но скорее, это делает кто-то из небольших операторов, который затем передает трафик одному из крупных игроков, считают эксперты Совета информбезопасности и киберзащиты.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)