Ірина Луценко заявила про позов до суду проти Гриценка – через сина

Депутат Верховної Ради Ірина Луценко заявила 30 січня про намір позиватися до суду проти кандидата в президенти України Анатолія Гриценка через його висловлювання, нібито її чоловік, генеральний прокурор Юрій Луценко переховував сина від участі в бойових діях на Донбасі.

«Від імені всіх матерів наших захисників Вітчизни подам на Гриценка до суду. І всі гроші віддам на потреби армії», – написала Ірина Луценко у Facebook.

Раніше 30 січня в цій же соцмережі Юрій Луценко дав «24 години «чесному» полковнику для вибачення». «Мій син пішов у 2014 на фронт добровольцем і служив солдатом 2 гармати 1 вогневого взводу 2 батареї 1 гаубичного дивізіону 55 Запорізької бригади», – вказав очільник ГПУ.

Цього ж дня Гриценко також у Facebook заявив: «Я знаю, що Луценко-син дійсно доброволець, воїн, знаю, що він був в АТО, хоча й далеко не рік, як інші. Але воював, тому честь синові і хвала. Якщо мої слова його якось зачепили, то Луценкові-сину я приношу свої вибачення». Водночас вибачатися перед Юрієм Луценком політик відмовився, назвавши генпрокурора «патологічно брехливим».