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30 Січень 2019, Київ 17:01
Новини | Політика

Суд скасував рішення про дострокове звільнення «судді-колядника» Зварича

Ігоря Зварича в 2011 році засудили за хабарництво

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Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду скасувала постанову Галицького суду Львова про дострокове звільнення від покарання колишнього голови Львівського адміністративного апеляційного суду Ігоря Зварича. Про це повідомляє прес-служба Тернопільського апеляційного суду.

За офіційною інформацією, колегія суддів розглянула апеляційну скаргу прокурора Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 на рішення Галицького районного суду Львова від 11 липня 2018 року щодо умовно-дострокового звільнення Зварича.

У 2008 році Ігоря Зварича затримали на хабарі, проводячи обшук у кабінеті та його помешканні. Тоді знайшли один мільйон доларів і два мільйони гривень. За словами Ігоря Зварича, грішми йому «засівали» новий кабінет. Після цього його почали називати «суддею-колядником».

Згідно з судовим рішенням, у 2011 році він був засуджений до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна. У СІЗО Ігор Зварич провів три роки, а ще чотири – в колонії. Через так званий «закон Савченко», згідно з яким кожен проведений день у СІЗО рахували за два дні в’язниці, колишній суддя вийшов на волю у 2016 році.

Ігор Зварич через суд домагався поновлення на посаді судді і наполягав на компенсації моральної шкоди.

З 22 січня 2016 року, як мовиться у повідомленні Тернопільського апеляційного суду, Ігор Зварич перебував на обліку в Галицькому районному секторі з питань пробації філії державної установи «Центр пробації» у Львівській області. Строк відбування покарання завершився 10 січня 2019 року. Керівник «Центру пробації» надіслав подання до місцевого суду Львова щодо звільнення екс-судді Зварича. Суд задовольнив прохання.

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