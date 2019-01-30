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30 Січень 2019, Київ 18:31
Новини | Політика

ЦВК зареєструвала вже 26 кандидатів у президенти України

Інна Богословська (на фото) стала кандидатом у президенти України 30 січня

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Центральна виборча комісія станом на 30 січня зареєструвала кандидатами в президенти України 26 осіб. Крім Володимира Зеленського, 30 січня ЦВК зареєструвала також екс-голову Служби безпеки України Ігоря Смешка та народного депутата III, VI і VII скликань Інну Богословську.

Кандидати можуть реєструватися у ЦВК до 3 лютого.

Чинний президент Петро Порошенко 29 січня заявив про висунення своєї кандидатури на другий термін на посаді.

Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року.

Чергові вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року. Проте це не єдина дата, про яку варто пам'ятати
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