ЦВК зареєструвала вже 26 кандидатів у президенти України

Центральна виборча комісія станом на 30 січня зареєструвала кандидатами в президенти України 26 осіб. Крім Володимира Зеленського, 30 січня ЦВК зареєструвала також екс-голову Служби безпеки України Ігоря Смешка та народного депутата III, VI і VII скликань Інну Богословську.

Кандидати можуть реєструватися у ЦВК до 3 лютого.

Чинний президент Петро Порошенко 29 січня заявив про висунення своєї кандидатури на другий термін на посаді.

Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року.