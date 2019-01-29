Висування Порошенка на другий президентський термін: сцена та за лаштунками

Президент України Петро Порошенко заявив про намір взяти участь у найближчих виборах глави держави. Він це зробив як самовисуванець, але у присутності тисяч членів «Блоку Петра Порошенка», українських урядовців, провладних народних депутатів, експертів та західних політиків. Свою заяву глава держави приурочив до 101-ї річниці битви під Крутами. Радіо Свобода побувало на форумі «Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом», на якому Порошенко заявив, що знову йде у президенти, – і на офіційній частині, і «за лаштунками» події.

Для форуму «Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом» виділили більшу частину Міжнародного виставкового центру (МВЦ) біля метро «Лівобережна» у Києві. Всі парковки навколо забиті автівками з номерами з усієї України. На прилеглих навколишніх вулицях чимало поліції.

Учасників форуму ретельно перевіряють, представників медіа – ще ретельніше. Більшу частину павільйону МВЦ займає актова зала з більш ніж двома тисячами місць. Частина його відгороджена, і там стоїть півсотня столиків, за якими учасникам пропонують чай, каву і печиво.

За 10 хвилин до початку організатори у гучномовці наполегливо закликають усіх сідати на свої місця. Приміщення для фуршету стрімко порожніє.

Втім, біля сцени можна було побачити активістів із різних регіонів, представників місцевої влади. Частина з них робила колективні світлини на тлі сцени, чекаючи на початок.

Незадовго до початку форуму Радіо Свобода опитало низку відомих українців – політиків, ветеранів та митців, які прийшли на форум «Від Крут до Брюсселя» підтримати висування Петра Порошенка на другий президентський термін. Переважна більшість із них говорила про необхідність збереження нинішнього курсу на євроатлантичну інтеграцію та про ризик проросійського реваншу.

Про те, що вони не можуть не підтримати висування Петра Порошенка 29 січня, заявили і віце-прем’єр Павло Розенко, і «живий класик», поет Дмитро Павличко, і ветеран українсько-російського збройного конфлікту, а нині начальник Київського військового ліцею імені Богуна Ігор Гордійчук.

Утім, частина співрозмовників говорила, що чинна влада, зокрема і Порошенко, припустилася певних помилок, хоча в цілому курс держави є правильним. Ті ж ветерани ЗСУ, які прибули на форум, висловили сподівання, що отримають змогу поговорити з президентом і кандидатом на другий термін і поставити йому свої запитання.

У тиші, коли всі чекали появи Петра Порошенка, а охорона перевіряла безпечність його шляху, до зали поспіхом зайшов міністр енергетики Ігор Насалик. Він був останнім із членів уряду, які долучилися до події. І після цього на сцену замість Порошенка вийшов… співак Тарас Чубай, і заспівав повстанських пісень. До нього доєднали свої голоси ще два виконавці: Тарас Компаніченко та Іван Леньо.

Порошенко з’явився невдовзі після них. Він зайшов до зали сам, навіть без охорони, посміхаючись і дорогою вітаючись із тими, повз кого проходив.

Почуття глибокої відповідальності перед країною спонукало мене ухвалити рішення кандидувати ще раз на посаду президента України

Порошенко говорив близько години, розповідаючи про зроблене на посаді і про те, що ще потрібно зробити. Ближче до кінця виступу Петро Порошенко вже офіційно оголосив, що йде на вибори – як самовисуванець.

«Почуття глибокої відповідальності перед країною, перед сучасниками, перед минулими і прийдешніми поколіннями спонукало мене ухвалити рішення кандидувати ще раз на посаду президента України», – сказав Петро Порошенко.

Основні тези виступу Порошенка

Щоб вистояти у нинішніх умовах, Україна має стати «великою європейською державою щасливих людей».

Україна поступово долає кризу та бідність: ВВП росте 12 кварталів поспіль. Але війна уповільнює цей процес.

Бідність – не менший ворог України, ніж Росія.

Україні дійсно потрібен «холодний мир» з Росією. Однак обов’язковою умовою цього миру є звільнення Криму та всього Донбасу. Досягнути цього можна політично-дипломатичним шляхом. Але запорукою цього миру є лише потужна українська армія.

Українська економіка має все для того, щоб стати одним зі світових лідерів в аграрній галузі, в ІТ, авіакосмічній галузі, машинобудуванні і в логістиці.

Популізм – одна з найбільших небезпек для України: «Бути популістом – це не працювати для людей. Це – брехати людям». Дії своїх політичних опонентів Порошенко назвав спробою побудувати Венесуелу в Україні. Він робив прозорі натяки, але не називав жодних імен.

Томос про автокефалію Православної церкви України – важливий крок для зміцнення державного суверенітету.

Про боротьбу з корупцією Порошенко говорив мало. Але зауважив, що в концепції «парламентської демократії канцлерського типу», про яку говорить частина кандидатів у президенти, «якось непомітно зникли НАБУ, САП, Антикорсуд». Антикорупційний суд, під час відбору до якого міжнародні експерти зняли кандидатури півсотні недоброчесних суддів, запрацює найближчим часом, наголосив Петро Порошенко.

Політичний курс України – на членство в ЄС і НАТО. Причому Україна увійде до Північноатлантичного альянсу «як регіональний лідер, який зупинив поширення російської агресії», пообіцяв Порошенко. За його словами, Україна отримає програму додаткового членства в НАТО в разі його повторного обрання.

Порошенка провели оплесками. Він підійшов до своєї родини, почав про щось говорити дружині Марині і взяв на руки своїх онуків.

Після нього взяли слово спікер парламенту Андрій Парубій, прем’єр Володимир Гройсман і перший віце-спікер Ірина Геращенко, які підтримали висування Порошенка кандидатом у президенти.

«31 березня українцям треба обрати президента, який буде здатний сказати Путіну «Ні!». А не «Хі-хі!» – ця фраза Ірини Геращенко, з натяком на політичних опонентів Порошенка, викликала сміх та оплески одночасно.

​Про місію верховного головнокомандувача і «полярну лисичку»

Підтримати висування Петра Порошенка на другий термін прийшов, зокрема, і аналітик, колишній директор Національного інституту стратегічних досліджень Володимир Горбулін.

Він зупинився на потребах оборони України в умовах російської збройної агресії. Зокрема, Горбулін підтримав позицію Порошенка щодо виробництва власних озброєнь і водночас – зовнішньополітичні зусилля для отримання найпотрібніших для ЗСУ іноземних озброєнь. У 2019 році, обираючи президента, українці обиратимуть передовсім верховного головнокомандувача, наголосив Володимир Горбулін.

Багатьох із кандидатів у президенти я дуже погано уявляю верховним головнокомандувачем. Багатьох кандидатів зовсім не уявляю у цій ролі

«За всієї моєї багатої фантазії – багатьох із кандидатів у президенти я дуже погано уявляю верховним головнокомандувачем. Багатьох кандидатів зовсім не уявляю у цій ролі. Сподіваюся, цим кандидатам вистачить глузду не йти на вибори, зупинитися на якомусь роздоріжжі… Я хочу сказати, що зроблено в Україні дуже багато. Але все ж ми знаємо, що зробили дуже мало. І це – наш дороговказ. За цим дороговказом ми підемо далі», – наголосив Володимир Горбулін.

Оборона України від російської агресії була «топ-темою» для більшості з тих, хто брав слово на підримку чинного президента і кандидата на другий президентський термін Петра Порошенка. Зокрема, генеральний прокурор України Юрій Луценко висловив упевненість, що за наступну президентську каденцію Україна прийде до ЄС і НАТО.

«Шановні! Ми знаємо, як вам важко живеться. Ви можете вірити або не вірити, але в наступні 5 років Україна буде в НАТО і ЄС. І це – головне завдання для всіх, хто хоче жити у своїй вільній і багатій країні. Бо тільки НАТО може забезпечити Україні остаточну перемогу і неповторення агресії», – заявив Луценко.

Було схоже, що організатори події та консультанти Порошенка приберегли наостанок «важку артилерію».

Наприкінці форуму, який Петро Порошенко зробив своїм стартовим майданчиком для висування на президентські вибори, слово взяв «живий класик», художник та драматург Лесь Подерв’янський. Він розпочав виступ в абсолютній тиші. Але кожна фраза його короткого виступу викликала або вибухи реготу, або оплески.

Є така північна лисичка з білим пухнастим хвостиком… Так от, щоб вона не з’явилася, або щоб у неї було менше шансів, я сьогодні тут

«Є така північна лисичка з білим пухнастим хвостиком (песець – ред.). Згадали? Вона може з’явитися на наших теренах. Так от, щоб вона не з’явилася, або щоб у неї було менше шансів, я сьогодні тут. Тому що в мене є дочка Настя і онук Тимур. Хау, я все сказав. Слава Україні!» – відрубав Подерв’янський. Коли він ішов зі сцени, Порошенко піднявся, обійняв його і потиснув йому руку.

Колишній генсекретар НАТО, а нині позаштатний радник Петра Порошенка Андерс Фоґ Расмуссен своєю появою на форумі ніби символізував курс чинного глави держави до НАТО.

Він згадав про «темні дні» 2014 року, які Україна, за його словами, пройшла гідно.

Економіку врятовано від колапсу, активізувалася боротьба з корупцією, армія пройшла шлях оновлення, співпраця України з НАТО – максимальна за весь час

«Економіку врятовано від колапсу, активізувалася боротьба з корупцією, армія пройшла шлях оновлення, співпраця України з НАТО – максимальна за весь час. Ці реформи, за вашої участі, пане президенте Порошенко, відірвали Україну від згубної радянської спадщини… Але залишається багато роботи, і зараз не час зупинятися чи сумніватися», – зазначив Андерс Фоґ Расмуссен.

Він наголосив, що є другом і України, і особисто Порошенка, і саме тому він долучився до форуму. Однак Расмуссен уточнив, що його мета – не агітувати за Порошенка, а закликати українців продовжувати шлях реформ.

Якщо Росія припинить бої – війни більше не буде. Якщо ж Україна припинить боротися – не буде більше України

«Якщо Росія припинить бої – війни більше не буде. Якщо ж Україна припинить боротися – не буде більше України», – ця фраза екс-очільника НАТО зірвала оплески.

Любов до України – чи бізнес?

Похід Порошенка на другий президентський термін продиктований не лише розумінням національних інтересів та готовністю продовжити прозахідний курс держави, стверджує частина експертів, опитаних Радіо Свобода.

Так політтехнолог Сергій Гайдай заявив в ефірі Радіо Свобода, що всі патріотичні заяви Порошенка та його похід на другий термін мають, на його думку, головну мету: убезпечити свій бізнес.

«Для нього це питання особистої безпеки і безпеки його активів та бізнесу. Він сьогодні найпотужніший олігарх, який є в країні. Його бізнес-імперія може існувати тільки завдяки тому, що в його руках сконцентрована велика кількість влади. 20 років він створював свою імперію тільки тому, що у нього завжди використовувався важіль влади, і він продовжує це робити. Якщо він піде, і будь-хто прийде – це велика загроза його статкам. Подивіться його декларацію», – стверджує політтехнолог Сергій Гайдай.

А політичний експерт Дмитро Васильєв в ефірі Радіо Свобода, говорячи про Порошенка, зазначив: «Президент тримає планку, тримає президентську булаву достатньо достойно. Дуже непоганий крок і для нього, і для країни, що він іде на другий термін».

Петро Порошенко був обраний президентом України на позачергових виборах у травні 2014 року.

Наступні вибори призначені на 31 березня 2019 року. До 9 лютого має бути оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.