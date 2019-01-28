Вибори в Україні: кандидати, технології та вплив Росії

Гості програми «Ваша Свобода»: Олеся Бацман, головний редактор інтернет-видання «Гордон»; Віктор Шлінчак, керівник проекту «Главком»

Завершується висунення кандидатів у президенти України. Залишився тиждень на цю процедуру. Кандидати (і висунуті, і поки не висунуті) все активніше нагадують про себе. Змагаються у тому, хто більше «знизить» ціни на газ, хто наступальніший, хто чесніший, хто народніший. А один із кандидатів похвалився у Facebook здобутими у Давосі шапками.

Олександр Лащенко: Пані Бацман, до виборів трошки більше двох місяців залишилося. Які, крім шапок, новації під час цієї виборчої кампанії в Україні ви вже бачите? Чи поки що розкачка йде?

На виборах президента, мабуть, буде 50 кандидатів

​Олеся Бацман: Якщо конкретно про цього кандидата (Ігоря Шевченка – ред.), то той, хто йому підказав такий дієвий і дешевий спосіб підняти свою впізнаваність – великий молодець і професіонал, з точки зору маркетингу. Нічого кандидату не коштувало, навіть шапки безкоштовні, але його прізвище зараз запам’ятають. Нехай ця конотація залишиться не зовсім позитивно, але й не надто негативна. Якщо робитиме потім соцопитування, то реально підніметься у рейтингу. А це головне завдання зараз його і таких, як він.

(Повна версія програми)

У нас буде дуже велика кількість кандидатів. Мабуть, що й 50 їх буде. Категорія перша – реально йдуть перемагати. Це Тимошенко, Порошенко, Гриценко, Зеленський...

Друга категорія людей, які йдуть – у них парламентські перегони дуже скоро і їм треба підняти впізнаванність, взяти відсотки, щоб зайти до Ради.

У Росії результат на виборах завжди прогнозований. В Україні ж реально залишається інтрига

Третя категорія – технічні кандидати. Якщо ти серйозно борешся, то маєш 2-3 кандидати зареєструвати, щоб потім користуватися його спостерігачами, членами комісій, головами, секретарями комісій, щоб було більше людей, і ти міг відстояти свій результат. Кандидати, які будуть з такими ж прізвищами, як і у лідерів перегонів, щоб просто люди помилялися. Так можна 1-1,5% відтягнути. Є ще одна категорія людей, які хочуть таким чином вивести переслідування кримінальні, які у них є, або знають, що в кроці від цих переслідувань, у політичну площину, щоб сказати: це все є політичні інсинуації, я – кандидат у президенти, тому не вірте, люди добрі!

Україна відрізняється від Росії. У Росії результат на виборах завжди прогнозований. І ти точно знаєш, що або Путін, або... Путін. В Україні ж реально залишається інтрига. Це реально наше велике досягнення. Така кількість кандидатів, які реально хочуть перемогти, теж гратиме на руку тому, що маємо шанс на чесні вибори. Не тому, що всі захочуть грати чесно. Ні-ні! Ці люди будуть дуже і дуже контролювати один одного. Саме тому махінації не пройдуть. У нас є шанс на те, що матимемо результат, який відповідатиме істині.

Щодо технологій. Перше – це гра з «мертвими душами». Перепис населення України дуже давно не проводився. Нас явно не 42 мільйони. Експерти називають цифри від 35 до 30, навіть 28 мільйонів, які є в Україні. Це дуже різні цифри і для виборів це дуже багато...

Не голосуйте за того, хто вам дав гроші і гречку. Ця людина купує ваше майбутнє і право обкрадати вас наступні 5 років

Виборцям я раджу: йдіть, будь ласка, на вибори, голосуйте, беріть гроші, беріть гречку у всіх, хто її вам дає, але у жодному разі не голосуйте за того, хто вам дав гроші і гречку. Це маркер – якщо ця людина дає вам щось, значить, купує ваше майбутнє і право обкрадати вас наступні 5 років. І зараз вже пішли по домівках і почали укладати так звані «трудові договори». З точки зору юридичної, це все чисто, тому що не підкуп, а з точки зору факту – підкуп, бо тримай 1000 гривень і будеш агітатором.

Святослав Вакарчук пішов би на вибори. І він збирався. Він дуже боляче і дуже гостро ставиться до критики, а особливо критики несправедливої. Йому було би дуже важко. Будь-хто, хто пірнає у політику – у нього має бути шкіра, як у слона, просто непробивна – отримує просто такий вал бруду. Який часто взагалі не має стосунку до правди. Це все треба витримувати.

– Пане Шлінчак, ця виборча кампанія – якусь особливість ви вбачаєте?

На ці вибори прийде близько 60% виборців

​Віктор Шлінчак: Соціологи констатують, що, на жаль, кількість виборців, які ходять на вибори, з кожною кампанією зменшується. Знижується кількість молоді, яка ходить на вибори. Знижується і кількість пенсіонерів. На ці вибори прийде близько 60%, може, 62% виборців.

Тим не менше, кількість кандидатів у президенти буде одна з найбільших – думаю буде близько 40 осіб. Треба дивитися на якість кандидатів. Є певні проблеми і в законодавстві. Я розмовляв із послами зарубіжних країн, то вони дивуються, чому, наприклад, застава у 2,5 мільйони гривень не повертається тим людям, які не проходять у другий тур. І навпаки, чомусь гроші повертаються переможцю. Дуже багато кандидатів у президенти жаліються на недофінансування кампанії, шукають кошти, але 2,5 мільйони знаходять для такої застави.

Буде багато лічильних комісій від кожного депутата. Думаю, цей раз теж рахуватимуть довго. А фальсифікації, про які трублять, думаю, будуть мінімальні.

Шансів у Зеленського немає зовсім. Не думаю, що вийде у другий тур. Максимум може набрати оптимістичних 7-9%.

Особливість цієї кампанії буде в тому, що Росія може не визнати результатів виборів президента.

– Пані Бацман, вплив Росії – без неї ніяк. Постійно говорять: ставка Путіна – можливо, Порошенко (є таке твердження, не зважаючи ні на що), можливо, Тимошенко...

Якщо зараз Путін скаже, кого хоче бачити президентом в Україні, вважайте, що в Україні цього президента не буде ніколи

​Олеся Бацман: Якщо казати про іноземний вплив, то я краще мала би для України вплив американців. Але і посли, і люди з Держдепу, з якими я спілкуюся, кажуть, що США не мають свого кандидата.

На мій погляд, США краще працювати з демократичним кандидатом, якому б вони допомогли на виборах, ніж з наслідками, які матимуть від кандидата, якому допоможе Росія. Американці, наступаючи на одні і ті ж самі граблі, зараз вступають у передвиборчу кампанію, коли не підтримуватимуть нікого, а працюватимуть з тим, хто переможе. Зараз є вже Крим і війна в Україні, Захід зовсім не робить висновків.

Якщо зараз Путін скаже, кого хоче бачити президентом в Україні, вважайте, що в Україні цього президента не буде ніколи. Він цього не робитиме. Росія, звичайно, намагатиметься втручатися. Коли вона втручається, то не шкодує коштів.

Путін вже акцентував, що Порошенка точно не хоче бачити

Бачимо, як працює російська пропаганда, скільки мільйонів, мільярдів викидають. Група експертів рахували навіть – кожного року Росія на свою пропаганду в світі (і ЗМІ, і підкуп посадовців, купівля лобістів) витрачає близько 100 мільярдів доларів!

– Пане Шлінчак, чи буде ставка Росії? Як ви вважаєте, наважиться Путін акцентувати, як це було у 2004 році з Януковичем, на якомусь кандидаті?

Є багато політтехнологів, які приїхали з Росії

​Віктор Шлінчак: Путін вже акцентував, що Порошенка точно не хоче бачити (президентом України – ред.). Думаю, що з багатьма іншими він в принципі ще може спробувати грати.

Є багато політтехнологів, які приїхали з Росії і працюють тут кілька місяців, а дехто вже більше року. Для декого зараз СБУ закрила право на в’їзд в Україну, але не для всіх. Україна завжди була майданчиком чи плацдармом для випробування новітніх технологій. Працювало дуже багато технологій з Ізраїлю, США, Росії, Литви, Латвії, Естонії, польські технології були.