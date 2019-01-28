7 основних тез із промови посла США до молоді України

Про президентські та парламентські вибори в Україні, а також про роль української молоді у створенні майбутнього своєї країни говорила у понеділок, 28 січня, посол США в Україні Марі Йованович зі студентами, викладачами і випускниками Української академії лідерства (УАЛ). Основні тези її виступу стосувалися засад демократії та викликів, перед якими зараз перебуває Україна.

Про вибори як основу демократії

– Західні цінності є наріжним каменем кожної демократії. Демократії цінують свободу слова і вираження поглядів, вільну пресу, і переконання, що громадяни мають право притягувати владу до відповідальності через вільні і чесні вибори. Вибори є одним зі священних прав і обов’язків у демократичному суспільстві. Україна, всі ви, друзі, заслуговуєте на виборчий процес, яким пишатимуться ваші громадяни.

Громадяни мають право притягувати владу до відповідальності через вільні і чесні вибори

Звичайні українці, як і звичайні американці, хочуть, щоб при владі були ті лідери, які представляють їхні інтереси. Вони хочуть таку владу, що однаково справедливо ставиться до всіх громадян. І саме заради цього була Революція гідності.

Про критику влади

– Важливо пам’ятати: критика і нагляд з боку громадянського суспільства та журналістів роблять демократії сильнішими. І демократична влада зобов’язана поважати їхній голос, навіть якщо не погоджується з ними.

Критика та нагляд з боку громадянського суспільства та журналістів роблять демократії сильнішими

​В міру того, як просувається сезон президентських виборів, ми, в США, поділяємо очікування українського народу. Що «тітушки» не будуть частиною цих виборів, що людям, зайнятим у виборчих кампаніях, не варто боятися того, що їх битимуть чи переслідуватимуть, що у селах не можливо буде купити голоси виборців, що росіяни чи будь-який з кандидатів не застосовують дезінформацію, щоб розмивати істину. І що умови для повної участі всіх громадян України забезпечені належним чином.​

Про польський досвід

– У 1992 році Україна мала вищий валовий внутрішній продукт на душу населення, ніж Польща, але сьогодні в реальному вираженні він у поляків утричі більший, ніж в українців. Головна відмінність полягає в тому, що Польща здійснила всебічні економічні реформи й успішно втілює в життя свої закони і правила.

Попри проблеми, з якими стикається Україна, я переконана, що польський сценарій можливий і тут – і якщо результатом цих виборів буде прискорення реформ, реальне поліпшення настане раніше, а не пізніше.

Про «Північний потік-2» та Росію

– Росіяни та деякі німці заявляють, що це суто комерційна угода, але якщо подивитись на цей проект з економічної точки зору – стає зрозумілим, що він таким насправді не є. Тому що фінансово у ньому нема сенсу, тоді що це? Це політичний інструмент, на меті якого максимізувати російський плив у Європі.

Ми не віримо, що Росія – надійний партнер, який може тримати дане слово

Для нас, як Сполучених Штатів, це також і безпекове питання. Ми не віримо, що Росія – надійний партнер, який може тримати дане слово. Ми вже бачили, як ця країна використовує енергетичний інструмент як стратегічний важіль впливу. Ми переконані, що вони можуть використати його знову.

Про те, кого підтримують Сполучені Штати на виборах

– То, все ж таки, кого підтримують Сполучені Штати на цих виборах? Я не думаю, що ви будете здивовані, коли я скажу вам, що ми підтримуємо український народ. Ми стоїмо поряд з вами, пліч-о-пліч, протягом 27 років незалежності, 5 років із Революції гідності та війни. Ваші цілі – наш пріоритет.

Чому? Тому що стабільна, економічно сильна, демократична та нероздільна Україна – це та Україна, яку ви всі хочете бачити, вірно? Така країна буде сильним та самодостатнім партнером Сполучених Штатів. Коли ви будете готуватися проголосувати у березні, а потім у квітні у другому турі, а потім знову у жовтні, я прошу вас подумати про ці цілі, ваші цілі та найефективніший спосіб, як їх досягти.

Про майбутнє

Скористайтеся можливістю та привілеєм створити власне майбутнє

– Коли я подорожую Україною, то зустрічаюся з багатьма студентами, молодими професіоналами та іншими, хто просто хоче створити краще майбутнє для себе та своїх родин, досягнувши цього без корупції та інших хитрощів. А також не шляхом переїзду за кордон у пошуках кращих можливостей. Вони хочуть залишатися тут і будувати нову Україну. Я сподіваюсь, кожен з вас хоче того самого.

Як і в будь-якій демократії – майбутнє у ваших руках. Тому я тут, щоб попросити вас всіх скористатися цією можливістю та привілеєм створити власне майбутнє.

Про альтернативу

– Єдина альтернатива – це шлях, запропонований Росією, – клептократична олігархія, що має на меті розколоти Україну за «ціну миру», використати свій контроль над енергетичними ресурсами як інструмент, що ізолює вашу націю, і, маніпулюючи, позбавити вас незалежності в системі, що базується на корупції. Ви знаєте, як виглядає та система: золоті туалети, ресторани на піратських судах, грубі репресії проти тих, хто виступає проти зловживання владою.

Ви чітко відмовилися від цього раніше. Тепер у вас є можливість підтвердити свій вибір.