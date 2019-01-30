«Зелена родина ру». Кінобізнес Зеленського у Росії («СХЕМИ» | №200)

Володимир Зеленський, який зібрався на вибори президента України, наголошує, що принципово відмовився від концертів і виступів у Росії – попри часті пропозиції та «астрономічні» гонорари – а останній фільм випустив там ще у 2014, після чого нібито і закрив свій російський бізнес. Утім, «Схеми» виявили в Росії три діючі кінокомпанії, які через кіпрську фірму досі належать Зеленському, його бізнес-партнерам і соратнику Коломойського. Одна з них – «Грин Филмс» – не тільки плідно працює в Москві і продюсує фільми, але й змагається на конкурсі за кошти держбюджету Росії для своїх кінострічок. Розслідування максима Савчука. А також обшуки на тютюновій фабриці з орбіти депутата Кришина. Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свободи і «UA:Перший»