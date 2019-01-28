Поліція відкрила 8 справ через пов’язані з виборами порушення від початку кампанії

Національна поліція України за 26 днів передвиборної кампанії зареєструвала 266 заяв про порушення виборчого законодавства, відкрила вісім кримінальних проваджень і склала 67 адміністративних протоколів, повідомив голова поліції Сергій Князєв.

За його словами, найбільше таких порушень зафіксовано в Києві, у Закарпатській, Дніпропетровській, Полтавській, Одеській, Запорізькій та Миколаївській областях.

«Прошу забезпечити якісне документування всіх обставин скоєних злочинів для завершення досудового розслідування, направлення матеріалів до суду і притягнення винних до відповідальності», – заявив Князєв під час підсумкової колегії Міністерства внутрішніх справ 28 січня в Києві.

Читайте також: #ВибориБезБрехні: Незалежні українські ЗМІ запустили спільний проект для перевірки заяв кандидатів у президенти

Чергові вибори президента України призначені на 31 березня 2019 року. Передвиборча кампанія почалася 31 грудня минулого року. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборча агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.

Станом на 25 січня ЦВК зареєструвала 20 кандидатів у президенти. Це Ігор Шевченко, Сергій Каплін, Валентин Наливайченко, Віталій Скоцик, Андрій Садовий, Віталій Купрій, Євген Мураєв, Анатолій Гриценко, Геннадій Балашов, Ольга Богомолець, Олександр Шевченко, Роман Насіров, Юлія Тимошенко, Олег Ляшко, Олександр Вілкул, Аркадій Корнацький, Дмитро Добродомов, Олександр Мороз та Ілля Кива.