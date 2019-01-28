Що таке #ВибориБезБрехні і як ми перевіряємо політиків

31 березня 2019 року в Україні відбудуться вибори президента, на цей рік заплановані також парламентські вибори. У гонитві за голосами політики роблять дедалі більше маніпулятивних заяв.

#ВибориБезБрехні – це проект, який допоможе виборцю зрозуміти, хто з кандидатів говорить те, що не відповідає дійсності, а хто – маніпулює фактами.

Спільний фактчекінговий проект «Громадського телебачення», «Української правди», VoxCheck, «Нового времени», KyivPost та Радіо Свобода перевіряє на достовірність заяви претендентів на посаду президента.

Результати публікуються щотижня і стосуються заяв десятьох політиків, які, відповідно до соцопитувань, мають найбільший рейтинг. Незалежні медіа можуть долучатися до ініціативи як учасники або за допомогою перепублікації матеріалів.

Де ми беремо заяви для перевірки?

#ВибориБезБрехні не ставить на меті перевірити абсолютно всі тези претендентів на пост президента, але концентрується на таких джерелах, як звернення політика до громадян; виступи на теле/радіо ефірах; стенограми засідань парламенту; конференції; дебати; інтерв’ю.

Що ми перевіряємо?

Твердження, що викликають сумнів. Критерії, яким відповідає твердження, щоб бути перевіреним: факти; статистика; закони; дані.

Водночас ми не перевіряємо заяви, щодо яких немає офіційної інформації для перевірки та/чи експертизи учасників. Також ми не перевіряємо обіцянок, програм кандидатів, а також звинувачень без фактів.

Як перевіряємо?

Під час перевірок ми використовуємо офіційні дані/статистику/цифри. Пріоритет – офіційні дані та статистика. Важлива деталь: у випадку, якщо офіційних даних не існує, але інші члени ініціативи мають достатню експертизу – дозволяється її використання після затвердження всіма учасниками проекту. Обов’язково аналізується контекст твердження, що перевіряється.

Де шукати результати перевірок?

Щотижня учасники проекту публікують останні результати перевірок заяв претендентів на пост президента на своїх сайтах. Також ви можете відслідковувати фактчеки в соціальних мережах за хештегом #ВибориБезБрехні.

Що ще потрібно знати про #ВибориБезБрехні?

Ми вказуємо джерело твердження та даємо на нього посилання. Крім того, для уникнення неоднозначності вердиктів ми чітко вказуємо в аналізі, чому не є правдою або є некоректною та чи інша заява політика. Правдиві твердження не публікуються.

Найважливіше – це те, що проект реалізується спільними зусиллями незалежних українських ЗМІ. Ми віримо, що великий досвід і експертиза кожного з учасників ініціативи допоможе зробити майбутні вибори більш чесними.