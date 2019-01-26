Вибори-2019: як штаби зіграють на темі пенсійної реформи

Збільшення пенсій додасть відсотків до рейтингу чинного президента України Петра Порошенка. Іншим же учасникам президентських виборів, які призначені на 31 березня 2019 року, навряд чи вдасться так ефективно, з користю для себе скористатися темою пенсій. На цьому сходяться експерти, опитані Радіо Свобода. Утім, зауважують вони, наразі може йтися лише про підвищення пенсій чи збільшення бюджету Пенсійного фонду, для розмов про реформу пенсійної систему поки предмету немає.

Різниця між видатками Пенсійного фонду і надходженнями до нього минулого року склала майже 150 мільярдів гривень, нагадує в інтерв'ю для Радіо Свобода економічний експерт Юрій Гаврилечко. За його словами, такого дефіциту не було би, якби відповідали дійсності дані Держстату, згідно з якими, в Україні – 17 тисяч найманих працівників, тобто платників до Пенсійного фонду, а їхня середня заробітна плата складає майже 9 тисяч гривень. Тому, на думку Гаврилечка, статистика самого фонду є ближчою до реальності: близько 11 мільйонів працівників із середньою зарплатою менше за 8 тисяч гривень.

Бюджет видатків Пенсійного фонду у 2019 році збільшено на близько 10 відсотків. Приблизно на стільки ж уряд обіцяє збільшити пенсії протягом року. Утім, на думку Гаврилечка, це є лише секвестром бюджету Пенсійного фонду, але аж ніяк не пенсійною реформою. Такі зміни бюджету за чинної пенсійної системи в Україні не дадуть сталого і надійного результату, зазначає експерт.

Неможливо збільшити пенсії, якщо не збільшити заробітні плати працюючим

«Неможливо збільшити пенсії, якщо не збільшити заробітні плати працюючим. Бо в Україні діє хоч і «кастрована», але солідарна система. Тобто працюючі утримують непрацюючих власним коштом. Але допоки не буде проведений перепис населення, ми не зможемо сказати, ні скільки у нас людей в країні, ні скільки з них працюючих. Відповідно, реалістично планувати бюджети і державний, і Пенсійного фонду не може ніхто. Важко щось обіцяти, коли ти не маєш статистки. Хіба що в 2020 році можна очікувати перепису. І вже після того сподіватися, що на отриманих реальних даних зможуть хоч якісь плани скласти щодо можливості збільшення пенсій. До наступного року навіть просто сказати щось більш-менш реалістичне неможливо», – каже Гаврилечко.

Із 1 грудня 2018 року мінімальну пенсію в Україні підвищили до 1497 гривень. Із 1 липня 2019 року в Мінсоцполітики пообіцяли підвищення мінімальної пенсії до 1564 гривень, а з 1 грудня 2019-го – до 1638 гривень.

Іншу мінімальну пенсію із 1 січня 2019 року встановили для осіб, яким більш ніж 65 років і мають стаж роботи не менше ніж 30 років (для жінок) і 35 років (для чоловіків), і становить вона 1669 гривень.

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У державному бюджеті на 2019 рік передбачено 168 мільярдів гривень на покриття дефіциту Пенсійного фонду.​

Що говоритимуть кандидати?

Утім, кандидати в президенти про пенсії все ж говоритимуть. 2017 року соціологи зафіксували помітне зростання кількості громадян, які позитивно оцінюють напрямок руху розвитку держави та довіряють представникам влади, розповів у розмові з кореспондентом Радіо Свобода директор соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович.

Експерт нагадує, що зростання довіри до влади припало саме на період після осіннього підвищення пенсій 2017 року. А вже на початку 2018-го підтримка громадянами дій влади знову почали зменшуватися, каже він, оскільки українці просто звикли до підвищеної пенсії.

Підвищення пенсій буде позитивно впливати на виборчі рейтинги представників чинної влади, зокрема Петра Порошенка

«Тому підвищення пенсій однозначно буде позитивно впливати на виборчі рейтинги представників чинної влади, зокрема Петра Порошенка. Відтак це питання однозначно є електорально значущим, це питання буде використане владою, а інші кандидати будуть говорити про те, що українці «мають отримувати достойну пенсію», – зауважує Антипович.

«Пенсії –​ це «джокер» президента​»

Команда Петра Порошенка намагатиметься отримати максимальні вигоди від теми пенсій, припускає у коментарі для Радіо Свобода директор соціологічної служби «Український барометр» Віктор Небоженко. Пенсії – це тема саме для чинного президента, каже він.

Уявляєте, якщо всі пенсіонери у березні отримають на 50 гривень більше?

«Це – «джокер» президента. Монетизація субсидій, підвищення пенсій і стипендій студентів – це те, що буде у березні урочисто проголошено як результати роботи президента. Я гадаю, що президент «дотисне» Володимира Гройсмана. Хоч для Гройсамна це кінець, як для прем’єр-міністра, бо це конфлікт з МВФ та з бюджетом України. Але президент дотисне, а потім скаже виборцям, що це його досягнення. Президентові це може додати до 2 відсотків. Пенсіонери – такий електорат, що пробитися до них можна лише так. Уявляєте, якщо всі пенсіонери у березні отримають на 50 гривень більше? Одразу кілька мільйонів людей», – наголошує Небоженко.

Експерти зауважують, що іншим можливим і вже зареєстрованим кандидатам у президенти на виборах 2019 року значно важче отримати зиск із розмов про пенсії та обіцянок щодо їхнього підвищення. Адже вони поки позбавлені можливості впливати на бюджет держави в цілому і Пенсійного фонду зокрема.