Президентська кампанія у витівках і провалах кандидатів. Підсумки тижня

(Рубрика «Точка зору»)

Стрімко зростає кількість охочих взяти участь у виборах президента України цього року. Мотиви претендентів не завжди пов’язані з наміром посісти найвище крісло в державі. Інші ж, хто хотів би перемогти, час від часу кажуть слова та роблять вчинки, які можуть піти не на користь рейтингам та шансам виграти вибори.

Згадуємо суперечливі дії та заяви учасників перегонів протягом тижня.

«Я вам нічого не винен!» – Володимир Зеленський

Володимир Зеленський зіткнувся з реальністю. Виявилося, що до політика можуть бути запитання, яких не ставлять артистам. Тому Зеленський був неготовий відповідати на незручні запитання про бізнес в Росії. Він не вдався до грубощів на адресу журналіста, але своєї нервової реакції приховати не зміг.

Журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший» виявили, що Володимир Зеленський є співвласником кінобізнесу, який досі функціонує на території Росії. А також те, що материнська компанія цього російського бізнесу зареєстрована на Кіпрі.

У зовсім недалекому минулому соратники чинного президента переконували у тому, що мати компанії на Кіпрі – не є порушенням українського законодавства. Як, власне, і бізнес в Росії. Крім того, наявність таких бізнесів ніяк не суперечить офіційним вимогам до кандидатів у президенти України. Як свідчить досвід 2014 року, навіть перемагати не заважає.

Чи був сенс нервувати, зустрівши журналіста «Схем»? І чи виправили ситуацію вибачення у відеозверненні, а потім розповідь в інтерв’ю «Українській правді» про намір вийти з кіпрської компанії? І чи не спадало на думку політичним радникам та співробітникам прес-служби Зеленського, що протягом президентської кампанії знайдуть все, що є? І що коли є, то легше підготувати і дати коментар, як просять, ніж виправдовуватися навздогін?

Порошенко – не кандидат. Тур – не агітація

Петро Порошенко не припиняє свого паломництва Україною. Протягом тижня жителі Волині, Житомирщини та Черкащини змогли пересвідчитися у наявності томосу про автокефалію ПЦУ, а також ораторських здібностей у президента.

До фото-звіту офіційного інтернет-представництва президента про його подорожі Україною потрапили світлини у стилі «селфі-паті».

Тижнем раніше було зафіксовано моменти, коли Петро Порошенко втілює образ батька.

​Були і фото президента, де можна побачити образ отця.

А тепер волинська агенція новин зафіксувала момент, де Петро Порошенко йде навіть далі ролі отця.

При цьому немає ніяких формальних ознак того, що, «томос-тур» (як це охрестили опоненти) – це передвиборча агітація. Петро Порошенко своєї кандидатури в ЦВК не реєстрував, а поїздки Україною відбуваються за кошти державного бюджету.

Челендж Юлії Тимошенко

Юлія Тимошенко взяла участь у мережевому флешмобі. До участі в #10yearschallenge, де користувачі Faсebook викладають свої фото десятирічної давнини й порівнюють їх з нинішніми своїми світлинами, Тимошенко підійшла креативно. Замість своїх портретів вона виклала фото рахунків за житлово-комунальні послуги датовані 2009 і 2019 роками. Згідно з дописом, який супроводжує ці світлини, зміна цифр у платіжках у «п’ятнадцять разів» доводить, що «з людей роблять жебраків».



Це починання Юлії Тимошенко, звісно, знайшло відгук у серцях та умах багатьох користувачів соцмережі. Утім, розійшлися думки щодо причин зростання тарифів ЖКГ. Хтось усю відповідальність поклав на чинну владу та її попередників. А інші почали розміщувати фото приязних зустрічей Юлії Тимошенко з Володимиром Путіним 2009 року.

Останні ніби натякають, що причиною подорожчання послуг ЖКГ можуть бути і ті газові угоди, про які Тимошенко домовилася з Путіним у тому ж таки 2009 році.

Олег Ляшко і його хлопці

Олег Ляшко підтримав започатковану третім президентом України Віктором Ющенком традицію «політичних купань» на Водохреща. Тож, як заведено, група хлопців у трусах на чолі з лідером предстали перед електоратом.

«Радикали» засвідчили, що вони є переважно у гарній фізичній формі. Тож мабуть залишається тільки запитання до гендерної політики: чому у відповідному фото-звіті немає світлин, де разом із Ляшком в ополонку стрибають жінки?

Юрій Вілкул. В обхід суду до демократії

Олександра Вілкула висунули кандидатом у президенти України. Такий рішучий крок на закритому з’їзді у Запоріжжі зробила партія «Опозиційний блок – партія миру і розвитку». Тобто це була щойно перейменована «Індустріальна партія України», до якої увійшли члени «Опозиційного блоку». Вірніше, його частини, тієї, яку називають «ахметівською».

Таким чином організатори з’їзду обійшли рішення суду, що забороняє вносити зміни в статуті партії «Опозиційний блок», без яких не вдалося би Олександра Вілкула висунути. Адже та ж судова ухвала блокувала можливість виключення з партії депутатів Юрія Бойка та Сергія Льовочкіна, які разом із «Опозиційним блоком – за життя» вже висунули «єдиного» кандидата у президенти – Юрія Бойка.

Колись депутати «Партії регіонів» голосували за одним помахом руки, нині покійного, Михайла Чечетова. Тепер, як виглядає, «Опозиційний блок» помітно просунувся до більшої внутрішньої демократії і може дозволити собі двох «єдиних» кандидатів.

«АвтоЄвроСила», Олег Ярошевич і «технічне» рішення

Голова організації «АвтоЄвроСила» Олег Ярошевич має бажання взяти участь у президентських перегонах. Про це він написав у Facebook, майже вдало скориставшись словом «балатуватися».

Ярошевич також розмістив відеозвернення. На цьому відео майбутній кандидат заявляє, що його рішення є «суто технічним» і що для вирішення питань з розмитненням автомобілів йому потрібен «важіль впливу». Який важіль впливу можна отримати в результаті «суто технічного» походу в президентську кампанію? Маючи високі рейтинги, можна поторгуватися за власне «місце під сонцем» в обмін на підтримку з фаворитом перегонів. А якщо майбутнього кандидата поки ніхто навіть до соцопитувань включити не здогадався? В разі реєстрації можна допомогти іншому кандидатові організаційно, з людьми для агітації та роботи у виборчих комісіях.

ЦВК не робить знижок для «суто технічних», тому виборча застава та сама – 2,5 мільйони гривень. Але не можна виключати, що чоловік, який раніше спалив свій «Ленд Ровер», може піти на таку втрату.

Роман Насіров і чергова застава

Екс-голова Державної фіскальної служби Роман Насіров знову вносить заставу. Бо ж він подав документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом у президенти. В такому статусі він буде убезпечений від кримінального переслідування. Яких успіхів не досяг би Насіров на цих виборах, по їх завершенні він буде щонайменше колишнім кандидатом у президенти України. Він зможе, якщо раптом доведеться, нагадувати це на кожному судовому засіданні і заявляти про переслідування з політичних мотивів.

2,5 мільйони гривень виборчої застави – для людини, за яку вносили заставу в 100 мільйонів, навряд чи проблема.

Куди йде Ілля Ківа?

Соціалістична партія України підтримала рішення про висунення кандидатом у президенти свого лідера – Іллі Ківи. Тут же Ківа заявив, що «соціалісти повертаються», що участь у виборчому процесі дасть можливість партії представляти інтереси народу в парламенті. Але чи в інтересах народу мати ще одного кандидата, який президентські вибори розглядає як одну з політтехнологій у своїй боротьбі за депутатський мандат і навіть цього не приховує?

ЦВК тим часом зареєструвала кандидатами у президенти України екс-міністра екології та природних ресурсів Ігоря Шевченка, мера Львова та лідера партії «Самопоміч» Андрія Садового, народного депутатата від БПП Сергія Капліна, екс-голову СБУ Валентина Наливайченка, екс-керівника «Аграрної партії» Віталія Скоцика, лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка, позафракційних депутатів Верховної Ради Євгена Мураєва і Віталія Купрія, а також лідера партії «5.10» Геннадія Балашова.

Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року.

Огляд «витівок кандидатів» попереднього тижня дивіться тут:

Старт президентської кампанії у витівках і провалах кандидатів. Підсумки тижня

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Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода