Аваков розповів про звернення через порушення законодавства про виборчу агітацію

Міністерство внутрішніх справ та Національна поліція України від початку виборчої кампанії отримали 91 звернення від громадських організацій про порушення під час проведення передвиборчої агітації, повідомив голова МВС Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, наразі найбільше правоохоронці оформили протоколів за статтею 212-13 Кримінального кодексу України про адміністративні правопорушення – виготовлення чи поширення друкованих матеріалів передвиборчої агітації, у якій відсутня інформація про місце друку, тираж та відповідальних осіб.

По 51-му зверненню здійснюється перевірка, стосовно вісьмох інформація не підтвердилася.

Аваков додав, що порушення були на користь зареєстрованих кандидатів у президенти Сергія Капліна, Анатолія Гриценка, Євгена Мураєва, Андрія Садового, Ігоря Шевченка та Валентина Наливайченка.

«Припускаю, що в низці випадків порушення не були навмисними і зареєстровані кандидати не мали до них стосунку і/або не надали значення незначним порушенням, або не знали про дії своїх штабів», – уточнив Аваков.

Чергові вибори президента призначені на 31 березня 2019 року. Передвиборна кампанія почалася 31 грудня. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.

Наразі Центральна виборча комісія зареєструвала 10 кандидатів.