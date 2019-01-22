Шанси кандидатів на виборах президента України. Оцінки експертів

Гості програми «Ваша Свобода»: Петро Олещук, політолог; Володимир Фесенко, політолог; Ірина Бекешкіна, директор фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.

22 січня, у День соборності, голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко оголосила, що балотуватиметься у президенти. А президент України Петро Порошенко, виступаючи у Києві на Софіївській площі, говорячи про події Злуки УНР і ЗУНР, закликав до єдності, провівши паралелі з тодішньою «московською навалою».

​Олександр Лащенко: Пане Фесенко, постійно йдуть ці паралелі – сучасної історії України з тим, що було 100 років тому. Аналогії – вони у чомусь доречні? І якщо на них дивитися, можна трошки спрогнозувати, що буде далі, у цьому 2019 році?

Не менше від третини українців категорично проти будь-яких домовленостей з Путіним

​Володимир Фесенко: Треба шукати аналогії і ретельно вивчати уроки історії, щоб не повторювати помилок політиків, які програють. Краще не «бром пити», а не повторювати помилок своїх попередників. Порошенко згадував про мемуари Скоропадського. У мене навіть була думка, що він себе паралелить з Скоропадським. А Тимошенко сьогодні згадала про Чорну раду і про Руїну. Різні історичні події.

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Напередодні виборів було би наївно очікувати об’єднання усіх під одним прапором – багато протиріч, взаємних образ, політичних конфліктів

​Будь-який новий президент спробує вийти з війни на Донбасі мирним, переговорним шляхом. Не менше від третини українців категорично проти будь-яких домовленостей з Путіним. Тимошенко розуміє червоні лінії, за які заступити не може. Домовлятися так, але питання – на яких умовах і про що?

Один з уроків Акту злуки – об’єдналися запізно. Тому і програли, що були роз’єднані. Зараз напередодні виборів було би наївно очікувати об’єднання усіх під одним прапором – багато протиріч, взаємних образ, політичних конфліктів і зараз, і в минулому.

Вибори – це насправді організований конфлікт, конфлікт за правилами. Бруд буде, але щоб його було менше, і щоб ці правила не порушували. На форумі, де Тимошенко висували, Леонід Кравчук закликав, щоб дотримувалися закону, що треба почати нову добу в українській політиці, коли політики і народ дотримуватимуться закону.

Показовий приклад Мураєва. З одного боку, любить Росію, але більше любить самого себе і власні рейтинги

Найбільш вигідний для Москви кандидат – Юрій Бойко. Вони включили у новий санкційний список Новінського, Бориса Колеснікова, Мураєва, Добкіна. Це дуже показово – хочуть відновити «нового Януковича» з іншим прізвищем, а всі інші, хто всупереч пішов, їх треба покарати, навіть якщо й віддані Москві.

Показовий приклад Мураєва. З одного боку, любить Росію, особливо СРСР, але більше любить самого себе і власні рейтинги. Вибираючи між лояльністю до Росії і власними політичними інтересами, вибрав власні інтереси – не погодився піти під Бойком чи Рабіновичем, а пішов сам.

У Порошенка можуть грати на демобілізації електорату своїх конкурентів. У Зеленського багато що залежатиме від того, чи вдасться йому привести на вибори своїх потенційних прихильників – молодь і люди середнього віку, багато хто далекий від політики. А щодо другого туру, за даними соціологів, Тимошенко виграє у Порошенка з перевагою. І Зеленський виграє. Тимошенко-Зеленський приблизно рівні.

– Пане Олещук, кажуть, що історія вчить тому, що вона, зрештою, нічого не вчить. Ви згодні? Для України передовсім.

Петро Олещук: Аналогії, які використовуються, перетворилися на частину політтехнологій та інструментарій конкретних політиків. Це не спроба розібратися в історії і щось зрозуміти, а спроба вчергове використати популярну тему, яка може бути достатньо непогано залучена для публічної комунікації.

Кулуарно переговори з Росією ведуться

Серед серйозних політиків, які претендують на щось, немає самогубців, які відразу кинулися б повністю трансформувати зовнішньополітичний курс України. Кулуарно ці процеси ніколи не припинялися. Кулуарно переговори з Росією ведуться. Це не значить, що ми якось живемо по інший бік фронту, і ніякого контакту немає. Інше питання – які наслідки з цього походять? А наслідки залежатимуть від тиску громадської думки. Приклад Віктора Федоровича все рівно тяжітиме над усіма політиками.

Я не впевнений, що є хоча б один політик, який чітко реалізує порядок денний, який перед ним може поставити Росія. (Бойко, Вілкул – ред.) так само не були би стовідсотково зручними, тому що повинні реалізувати низку завдань, які жоден більш-менш адекватним політик не реалізує, бо для нього це означатиме фактично смерть.

Останній з’їзд «Опозиційного блоку» закінчився «Слава Україні! Героям слава!». Ось ця група Ахметова – цілком інтегрувалася в нинішні реалії, досить непогано взаємодіють із нинішньою політичною елітою і себе вже, мабуть, не бачать за межами цієї політичної системи. Вони готові працювати у цій системі.

Схоже, що Тимошенко «забронювала» собі місце у другому турі. Вона має достатньо серйозні шанси на перемогу

Схоже, що Тимошенко «забронювала» собі місце у другому турі. Вона має достатньо серйозні шанси на перемогу. А за другу позицію боротьба триватиме. Але достатньо вагомий, серйозний фактор – фактор людей, які не визначилися, який буде підтягуватися поближче до виборів. Вони можуть прийти на вибори, а можуть і не прийти, таким чином суттєво вплинути на кінцевий результат. І це робить ці вибори достатньо непрогнозованими. Немає двох однозначних лідерів, немає чіткої дихотомії, наприклад, як Янукович-Тимошенко, Ющенко-Янукович чи помаранчеві-біло-сині. А явку зараз тим більше не можемо прогнозувати. У Порошенка електорат достатньо стійкий, стабільний, він його зцементував оцим «томос-туром». Невисока явка йому буде цілком нормальна.

– Пані Бекешкіна, є свіжі дані соцопитувань – продовжує Юлія Тимошенко вести, так би мовити, у цій виборчій кампанії, чи, можливо, Порошенко після отримання Україною томосу, інших речей, поволі її наздоганяє? Яка позиція у того ж Володимира Зеленського? Він теж учора висунувся з піцою на столі серед делегатів.

Порошенко вийшов на друге місце. Томос зробив своє

​Ірина Бекешкіна: Ми, мабуть, були останніми, хто провів опитування. Принаймні серед тих, які були оприлюднені. Коло у нас закінчилося 25 грудня, тобто події, пов’язані з томосом, ми охопили. У нашому опитуванні з Центром Разумкова Порошенко вийшов на друге місце. Томос зробив своє – він (так, принаймні, виглядає) може бути у другому турі більш вірогідно. Далі – Зеленський, Гриценко і Бойко.

Серед тих, хто піде на вибори, у Тимошенко - 16%, у Порошенка – 12%, у решти – 8-9%. Антирейтинги високі. У Петра Порошенка більше, ніж 50%, у Юлії Тимошенко – 25%. В основному у першому турі будуть голосувати «за», а у другому турі «проти».