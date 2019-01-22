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22 Січень 2019, Київ 21:18
Політика

Шанси кандидатів на виборах президента України. Оцінки експертів

Президент України Петро Порошенко та лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко на відкритті першої сесії Верховної Ради України VIII скликання. Київ, 27 листопада 2014 року

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Гості програми «Ваша Свобода»: Петро Олещук, політолог; Володимир Фесенко, політолог; Ірина Бекешкіна, директор фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.

22 січня, у День соборності, голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко оголосила, що балотуватиметься у президенти. А президент України Петро Порошенко, виступаючи у Києві на Софіївській площі, говорячи про події Злуки УНР і ЗУНР, закликав до єдності, провівши паралелі з тодішньою «московською навалою».

Олександр Лащенко: Пане Фесенко, постійно йдуть ці паралелі – сучасної історії України з тим, що було 100 років тому. Аналогії – вони у чомусь доречні? І якщо на них дивитися, можна трошки спрогнозувати, що буде далі, у цьому 2019 році?

Не менше від третини українців категорично проти будь-яких домовленостей з Путіним
Володимир Фесенко

Володимир Фесенко: Треба шукати аналогії і ретельно вивчати уроки історії, щоб не повторювати помилок політиків, які програють. Краще не «бром пити», а не повторювати помилок своїх попередників. Порошенко згадував про мемуари Скоропадського. У мене навіть була думка, що він себе паралелить з Скоропадським. А Тимошенко сьогодні згадала про Чорну раду і про Руїну. Різні історичні події.

(Повна версія програми)

Напередодні виборів було би наївно очікувати об’єднання усіх під одним прапором – багато протиріч, взаємних образ, політичних конфліктів
Володимир Фесенко

​Будь-який новий президент спробує вийти з війни на Донбасі мирним, переговорним шляхом. Не менше від третини українців категорично проти будь-яких домовленостей з Путіним. Тимошенко розуміє червоні лінії, за які заступити не може. Домовлятися так, але питання – на яких умовах і про що?

Один з уроків Акту злуки – об’єдналися запізно. Тому і програли, що були роз’єднані. Зараз напередодні виборів було би наївно очікувати об’єднання усіх під одним прапором – багато протиріч, взаємних образ, політичних конфліктів і зараз, і в минулому.

Вибори – це насправді організований конфлікт, конфлікт за правилами. Бруд буде, але щоб його було менше, і щоб ці правила не порушували. На форумі, де Тимошенко висували, Леонід Кравчук закликав, щоб дотримувалися закону, що треба почати нову добу в українській політиці, коли політики і народ дотримуватимуться закону.

Показовий приклад Мураєва. З одного боку, любить Росію, але більше любить самого себе і власні рейтинги
Володимир Фесенко

Найбільш вигідний для Москви кандидат – Юрій Бойко. Вони включили у новий санкційний список Новінського, Бориса Колеснікова, Мураєва, Добкіна. Це дуже показово – хочуть відновити «нового Януковича» з іншим прізвищем, а всі інші, хто всупереч пішов, їх треба покарати, навіть якщо й віддані Москві.

Показовий приклад Мураєва. З одного боку, любить Росію, особливо СРСР, але більше любить самого себе і власні рейтинги. Вибираючи між лояльністю до Росії і власними політичними інтересами, вибрав власні інтереси – не погодився піти під Бойком чи Рабіновичем, а пішов сам.

У Порошенка можуть грати на демобілізації електорату своїх конкурентів. У Зеленського багато що залежатиме від того, чи вдасться йому привести на вибори своїх потенційних прихильників – молодь і люди середнього віку, багато хто далекий від політики. А щодо другого туру, за даними соціологів, Тимошенко виграє у Порошенка з перевагою. І Зеленський виграє. Тимошенко-Зеленський приблизно рівні.

Володимир Фесенко, політолог
Володимир Фесенко, політолог

– Пане Олещук, кажуть, що історія вчить тому, що вона, зрештою, нічого не вчить. Ви згодні? Для України передовсім.

Петро Олещук: Аналогії, які використовуються, перетворилися на частину політтехнологій та інструментарій конкретних політиків. Це не спроба розібратися в історії і щось зрозуміти, а спроба вчергове використати популярну тему, яка може бути достатньо непогано залучена для публічної комунікації.

Кулуарно переговори з Росією ведуться
Петро Олещук

Серед серйозних політиків, які претендують на щось, немає самогубців, які відразу кинулися б повністю трансформувати зовнішньополітичний курс України. Кулуарно ці процеси ніколи не припинялися. Кулуарно переговори з Росією ведуться. Це не значить, що ми якось живемо по інший бік фронту, і ніякого контакту немає. Інше питання – які наслідки з цього походять? А наслідки залежатимуть від тиску громадської думки. Приклад Віктора Федоровича все рівно тяжітиме над усіма політиками.

Петро Олещук, політолог
Петро Олещук, політолог

Я не впевнений, що є хоча б один політик, який чітко реалізує порядок денний, який перед ним може поставити Росія. (Бойко, Вілкул – ред.) так само не були би стовідсотково зручними, тому що повинні реалізувати низку завдань, які жоден більш-менш адекватним політик не реалізує, бо для нього це означатиме фактично смерть.

Останній з’їзд «Опозиційного блоку» закінчився «Слава Україні! Героям слава!». Ось ця група Ахметова – цілком інтегрувалася в нинішні реалії, досить непогано взаємодіють із нинішньою політичною елітою і себе вже, мабуть, не бачать за межами цієї політичної системи. Вони готові працювати у цій системі.

Схоже, що Тимошенко «забронювала» собі місце у другому турі. Вона має достатньо серйозні шанси на перемогу
Петро Олещук

Схоже, що Тимошенко «забронювала» собі місце у другому турі. Вона має достатньо серйозні шанси на перемогу. А за другу позицію боротьба триватиме. Але достатньо вагомий, серйозний фактор – фактор людей, які не визначилися, який буде підтягуватися поближче до виборів. Вони можуть прийти на вибори, а можуть і не прийти, таким чином суттєво вплинути на кінцевий результат. І це робить ці вибори достатньо непрогнозованими. Немає двох однозначних лідерів, немає чіткої дихотомії, наприклад, як Янукович-Тимошенко, Ющенко-Янукович чи помаранчеві-біло-сині. А явку зараз тим більше не можемо прогнозувати. У Порошенка електорат достатньо стійкий, стабільний, він його зцементував оцим «томос-туром». Невисока явка йому буде цілком нормальна.

– Пані Бекешкіна, є свіжі дані соцопитувань – продовжує Юлія Тимошенко вести, так би мовити, у цій виборчій кампанії, чи, можливо, Порошенко після отримання Україною томосу, інших речей, поволі її наздоганяє? Яка позиція у того ж Володимира Зеленського? Він теж учора висунувся з піцою на столі серед делегатів.

Порошенко вийшов на друге місце. Томос зробив своє
Ірина Бекешкіна

Ірина Бекешкіна: Ми, мабуть, були останніми, хто провів опитування. Принаймні серед тих, які були оприлюднені. Коло у нас закінчилося 25 грудня, тобто події, пов’язані з томосом, ми охопили. У нашому опитуванні з Центром Разумкова Порошенко вийшов на друге місце. Томос зробив своє – він (так, принаймні, виглядає) може бути у другому турі більш вірогідно. Далі – Зеленський, Гриценко і Бойко.

Ірина Бекешкіна, директор фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва
Ірина Бекешкіна, директор фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва

Серед тих, хто піде на вибори, у Тимошенко - 16%, у Порошенка – 12%, у решти – 8-9%. Антирейтинги високі. У Петра Порошенка більше, ніж 50%, у Юлії Тимошенко – 25%. В основному у першому турі будуть голосувати «за», а у другому турі «проти».

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    Олександр Лащенко

    На Радіо Свобода – з березня 2005 року. До того працював три роки на Громадському радіо. Народився 1969 року в Києві. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

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