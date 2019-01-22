Екс-заступник голови СБУ, який передав НАБУ «чорну бухгалтерію» ПР, приєднався до команди Гриценка

Колишній перший заступник голови Служби безпеки України Віктор Трепак заявляє, що приєднався до команди кандидата в президенти України, лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка.

«Я ухвалив таке рішення. Чесно признаюсь, що далося воно мені не просто з огляду на те, що я не є публічним політиком і завжди волів займатися конкретними практичними питаннями. І вважав, що публічна діяльність і політика – це не моє. Але наразі вибирати не доводиться, бо на цих президентських виборах вирішується доля країни», – написав Трепак у Facebook 22 січня.

Він зазначив, що виступає за об’єднання ключових демократичних сил і політиків, зокрема, Анатолія Гриценка, Андрія Садового і Святослава Вакарчука, про що він «особисто говорив» із кожним із них.

Трепак був першим заступником голови СБУ в 2015-2016 роках. 30 травня 2016 року Національне антикорупційне бюро України почало розслідування на підставі заяви Трепака про «чорну бухгалтерію» Партії регіонів.

Перед цим в інтерв’ю виданню «Дзеркало тижня. Україна» Трепак заявив, що передав до НАБУ документи, які підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівки низці колишніх і нинішніх високопосадовців. Йдеться про так звану «чорну бухгалтерію» Партії регіонів із загальними виплатами на суму близько 2 мільярдів доларів.

Чергові вибори президента призначені на 31 березня 2019 року. Передвиборна кампанія почалася 31 грудня. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.