НАБУ: спільно з ГПУ бюро продовжує розслідування щодо «чорної бухгалтерії» Партії регіонів

У Національному антикорупційному бюро наголошують, що бюро і надалі спільно з департаментом спецрозслідувань ГПУ продовжуватиме досудове розслідування кримінального провадження щодо так званої «чорної бухгалтерії» Партії регіонів.

У прес-службі бюро нагадують, що напередодні колишній депутат від Партії регіонів і помічник іншого депутата отримали статус підозрюваних – це стало можливим завдяки співпраці співробітників НАБУ і ГПУ у складі спільної слідчої групи.

«Це процесуальне рішення є важливим як для розслідування фактів узурпації влади Віктором Януковичем та його оточенням, так і для розслідування за фактом ймовірного одержання неправомірної вигоди високопосадовцями, зокрема, головою Центральної виборчої комісії, оскільки вкотре підтверджує достатність та законність доказів, що зібрали детективи НАБУ», – йдеться у повідомленні.

У червні 2017 року НАБУ передало частину матеріалів розслідування провадження до Ддпартаменту спецрозслідувань ГПУ як органу, що розслідує справи про узурпацію влади колишнім президентом України Віктором Януковичем та його соратників.

У НАБУ зауважують, що на момент передачі частини матеріалів справи бюро вже повідомило про підозру одному посадовцю – голові Центральної виборчої комісії України.

«З огляду на те, що детективи НАБУ мали напрацювання та докази щодо інших ймовірних фігурантів, Національне бюро вирішило продовжити роботу спільно з колегами з Департаменту спецрозслідувань ГПУ. В результаті у справі «чорної бухгалтерії» з’явилося двоє нових підозрюваних», – додають у бюро.

Напередодні у Генпрокуратурі заявили, що колишньому народному депутату України і помічнику депутата, причетним до «чорної бухгалтерії» Партії регіонів, повідомили про підозру.