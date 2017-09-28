ГПУ: екс-депутату і помічнику депутата, причетним до «чорної бухгалтерії» Партії регіонів, повідомили про підозру

Генпрокуратура заявляє, що колишньому народному депутату України і помічнику депутата, причетним до «чорної бухгалтерії» Партії регіонів, повідомили про підозру.

Як повідомляє прес-служба Генпрокуратури, силовики зібрали достатньо доказів, які свідчать про причетність екс-депутата і помічника депутата із Партії регіонів до діяльності у складі «злочинної організації під керівництвом колишнього президента України Віктора Януковича, здійснення ними функцій обліку і видачі готівки в іноземній валюті, власного незаконного збагачення, а також дачі хабарів високопосадовцям».

У ГПУ зазначають, що під час проведення обшуків за місцем реєстрації та проживання фігурантів справи щодо «чорної бухгалтерії» виявили і вилучили цінності, комп’ютерну техніку, документи, що містять відомості, які можуть бути використані як докази.

Генпрокуратура розслідує кримінальне провадження щодо факту надання у період часу з березня 2007 року по грудень 2012 року неправомірної вигоди депутатам, членам Кабміну й іншим службовим особам в особливо великому розмірі, а також за фактами незаконного збагачення та одержання від Партії регіонів хабарів в особливо великому розмірі протягом другої половини 2011–2012 років депутатами і службовими особами.

У прокуратурі не уточнюють прізвища депутата та помічника, яким повідомили про підозру.