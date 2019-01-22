Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
22 Січень 2019, Київ 15:22
Новини | Політика

Націоналістичні організації висунули Кошулинського кандидатом у президенти

Кандидатуру Руслана Кошулинського підтримали п’ять націоналістичних організацій

Дивитись коментарі

Колишнього заступника голови Верховної Ради України, голову секретаріату ВО «Свобода» Руслана Кошулинського висунули єдиним кандидатом у президенти від об’єднаних сил націоналістів, повідомляє прес-служба ВО «Свобода».

Рішення ухвалили на з’їзді 22 січня в Києві.

Кандидатуру Кошулинського підтримали ВО «Свобода», «Правий сектор», «Організація українських націоналістів», «Конгрес українських націоналістів» і «С14».

Чергові вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року. Виборча кампанія почалася 31 грудня 2018 року. До 9 лютого 2019 року буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG