Поліція створила робочу групу, яка координуватиме безпеку під час виборів-2019

Заступник Голови Нацполіції Олександр Фацевич заявив 21 січня про створення робочої групи, куди увійшли представники майже всіх підрозділів відомства і яка буде реагувати на всі правопорушення, пов’язані з виборчим процесом в Україні. Окрім того, він анонсував створення відповідних груп в обласних управліннях поліції.

Чергові вибори президента призначені на 31 березня 2019 року. Передвиборна кампанія почалася 31 грудня минулого року. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.

Станом на 21 січня ЦВК зареєструвала 12 кандидатів: Ігоря Шевченка, Сергія Капліна, Валентина Наливайченка, Віталія Скоцика, Андрія Садового, Віталія Купрія, Євгена Мураєва, Анатолія Гриценка, Геннадія Балашова, Ольгу Богомолець, Олександра Шевченка та Романа Насірова.