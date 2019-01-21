ЦВК зареєстувала кандидатами у президенти Шевченка і Насірова

Центральна виборча комісія офіційно зареєструвала як кандидататів у президенти висуванця від партії «УКРОП» Олександра Шевченка та самовисуванця Романа Насірова.

Таким чином, за даними ЦВК, станом на 21 січня 2019 року зареєстрували 12 кандидатів: Ігоря Шевченка, Сергія Капліна, Валентина Наливайченка, Віталія Скоцика, Андрія Садового, Віталія Купрія, Євгена Мураєва, Анатолія Гриценка, Геннадія Балашова, Ольгу Богомолець, Олександра Шевченка та Романа Насірова.

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Чергові вибори президента призначені на 31 березня 2019 року. Передвиборна кампанія почалася 31 грудня минулого року. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.