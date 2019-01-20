СПУ вирішила висунути Киву кандидатом у президенти

На черговому з’їзді 20 січня Соціалістична партія України ухвалила рішення про висунення Іллі Киви на посаду президента України.

«Це важливий крок для мене особисто і для всієї нашої партії. Ми повертаємося до великої політики після 10 років забуття», – цитує Киву сайт СПУ.

У листопаді члени СПУ підтримали рішення про висування Киви.

Кива з жовтня 2015 року до травня 2016-го очолював департамент протидії наркозлочинності Національної поліції України. Згодом став радником міністра внутрішніх справ України.

Станом на 18 січня Центральна виборча комісія зареєструвала 10 кандидатів на виборах президента України.

Чергові вибори президента призначені на 31 березня 2019 року. Передвиборна кампанія почалася 31 грудня. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.