«Соціалістична партія України» висунула Іллю Киву кандидатом у президенти

«Соціалістична партія України» висунула свого лідера Іллю Киву кандидатом у президенти.

Як повідомляє прес-служба партії, рішення ухвалили одноголосно.

Кива з жовтня 2015 року до травня 2016-го очолював департамент протидії наркозлочинності Національної поліції України. Згодом став радником міністра внутрішніх справ України.

Про наміри брати участь у виборах президента заявили, зокрема, Роман Безсмертний, Геннадій Балашов, Інна Богословська, Михайло Добкін, Сергій Каплін, Олег Ляшко, Валентин Наливайченко, Роман Насіров, Вадим Рабінович, Андрій Садовий, Мішель Терещенко, Юлія Тимошенко, Віктор Чумак та Олександр Шевченко.