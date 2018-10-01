Мішель Терещенко йде в президенти: романтик, технічний кандидат чи переможець?

Мішель Терещенко, французько-український підприємець, а з 2015 року міський голова Глухова, йде у президенти. Він оголосив, що залишає посаду міського голови, бо постійно стикається із саботажем з боку високопосадовців та правоохоронних структур. Тож зламати корупційну систему бачить можливість лише згори – з президентськими повноваженнями. Наскільки серйозні ці наміри та чи не стане Мішель Терещенко технічним кандидатом?

Складання повноважень міського голови Мішель Терещенко називає не капітуляцією, а викликом системі. Каже, що не бачить іншої можливості побороти корупційну систему, як піти у президенти.

«Серед наявних кандидатів в Україні немає жодного, хто міг би зламати цю систему, тож можемо опинитися взагалі без вибору», – пояснює своє рішення, поки ще, міський голова.

З ким і за які кошти?

Знаю, що українська діаспора в Канаді, Америці будуть допомагати, люди в Євросоюзі теж будуть допомагати

«Це не амбіція, це – місія», – зазначає Мішель Терещенко. Він каже, що якщо побачить іншого гідного кандидата, то готовий буде з ним об’єднатися. Розуміє, що його ініціативу можуть сприйняти критично, але неодноразово у спілкуванні з пресою наводить приклад французького президента Емануеля Макрона.

Свою кампанію планує будувати, спираючись на громадські організації та волонтерів, фінансування отримати – з добровільних пожертв. Щоправда, має сподівання і на підтримку з-за кордону, що насправді суперечить українському законодавству.

«Знаю, що українська діаспора в Канаді, Америці будуть допомагати, люди в Євросоюзі теж будуть допомагати. Я був двічі в Європарламенті цього року і ми отримали підтримку від кількох депутатів Європарламенту. Один з них сказав мені 15 травня: «Ти будеш президентом». Вважаю, що діаспора і Євросоюз будуть допомагати. Але ми ще не відкрили спеціальний фонд, щоб отримати ці гроші», – відповів Мішель Терещенко на запитання від Радіо Свобода щодо фінансової підтримки з-за кордону.

Хто буде його партнерами та з якими силами планує об’єднуватися, не говорить. Каже, що такі речі стануть відомі пізніше. Можливо, хтось з демократичних сил дізнається про це рішення і долучиться, додає Мішель Терещенко, обіцяючи згодом оприлюднити й імена членів команди, і програму, яка буде соціального спрямування.

Мішель Терещенко запевняє, що відповідає всім вимогам законодавства України щодо президентства: володіє державною мовою, проживає на території України більше ніж 10 років, а саме – 16, за його словами, і є українським громадянином.

Майбутній кандидат в президенти каже, що має друга – Міхеїла Саакашвілі, який, на його думку, є другом і України. Втім, Терещенко запевняє, що Саакашвілі нічого не знав про його наміри щодо президентства до моменту публічного оголошення.

Шанси стати президентом

Після новини про наміри Мішеля Терещенка балотуватись у президенти, думки користувачів соцмереж розділились: від глузувань і сарказму до підписів в дусі «нарешті буде за кого проголосувати».

Що означає це висування та чи зможе воно якось вплинути на розклад сил під час виборчих перегонів, Радіо Свобода запитало у політологів.

Якщо він зможе вкинути якісь нові тези і їх будуть обговорювати, то це позитивно вплине на всю кампанію

В чому сходяться думки аналітиків, так це в тому, що бажання Мішеля Терещенка є щирим, дещо романтичним, переможного результату не здобуде і суттєво на розподіл голосів між основними претендентами на пост президента не вплине.

Такого кандидата можуть використати в своїх цілях політики, які битимуться за вихід до другого туру виборів, причому це може не усвідомити сам Терещенко, зазначає політолог та історик Олександр Палій. «Як для критики опонента, так і для відтягування голосів», – додає він.

«Якщо він і відкусить голоси, то зовсім небагато. Можливо, у Вакарчука, як у людини, яка асоціюється з чимось новим, можливо у чинного президента», – зазначає Палій.

Олександр Палій вважає, що рейтинг Терещенка навіть не дотягне до таких зіркових особистостей, яким приписують можливу участь у виборах президента, як гумориста Володимира Зеленського та співака Святослава Вакарчука.

Якщо б у Мішеля Терещенка була успішна історія в Глухові, тоді б у нього було б більше шансів, переконаний Палій. Наразі політолог не бачить можливості для успіху у великій політиці для цього кандидата.

А от політолог Ігор Рейтерович вважає, що основною метою для Терещенка є все ж таки заявити про себе на загальнонаціональній політичній арені для того, щоб потім увійти в парламент та у велику політику. І це є непоганий варіант, вважає він, зокрема є можливість знайти політичних союзників з числа важковаговиків.

«Якщо він зможе внести зміни в той політичний дискурс, який на сьогодні існує в Україні, це буде вкрай важливо. Бо в нас або популізм домінує у висловлюваннях найбільш рейтингових кандидатів, або вони роблять ставку на зовнішню загрозу, забуваючи про внутрішні проблеми, які є в країні, або говорять взагалі про речі, які дуже мало хвилюють громадян. Якщо він зможе вкинути якісь нові тези і їх будуть обговорювати, то це позитивно вплине на всю кампанію», – зауважує Рейтерович.

Втім, дуже рано ще давати прогнози, бо немає інформації, яка база є в цього кандидата за плечима, вважає політолог. Наступні його заяви та соціологічні дослідження дозволять зробити вже більш глибокі висновки

«Ми ж не знаємо програми… «Людина проти системи». Але скільки в нас таких вже кандидатів! І ще десяток з’явиться, які будуть себе так позиціонувати», – зазначає Ігор Рейтерович.

Щодо намагання Мішеля Терещенка провести асоціацію між власною історією та перемогою на виборах у Франції Емануеля Макрона, то це не новий хід, зазначає політолог, зараз багато хто намагається так зробити, додає він.

«Все ж таки Макрон не був позасистемним кандидатом. Це людина, яка працювала в системі публічного управління Франції, мала певні зв’язки. Так, він дещо по-новому виглядав на момент старту президентської кампанії, але тим не менш мав відповідний досвід і відповідні зв’язки, яких я не бачу на сьогодні у пана Терещенка», – зауважує він

Сам Мішель Терещенко вірить, що має всі шанси. Нагадує про те, що у його перемогу під час виборів на міського голову теж ніхто не вірив.