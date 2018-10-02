Відставка ідеаліста Терещенка є проблемою суспільства України – політолог

Мішель Терещенко не хотів, не міг і не брав участі у «продажних схемах», звичних для діяльності місцевої влади. Це стало однією з причин, яка призвела до його заяви про відставку з посади міського голови Глухова, кажуть експерти. Програш мера-ідеаліста – це проблема не стільки для Терещенка, скільки для України, зауважують деякі з них.

«Змінити систему на рівні маленького містечка неможливо», – зазначає Мішель Терещенко.

Таку заяву він зробив після трьох років роботи на посаді міського голови міста Глухіва (Сумська область). За словами Терещенка, політичні сили, представлені у тамтешній міські раді, не сприяють проведенню реформ на місцях, а навпаки, саботують роботу. Через це далі залишатися на посаді немає сенсу, оскільки немає можливості впливати на процеси в місті і показувати результати своєї роботи, каже мер Глухова.

Складання мною повноважень міського голови – не капітуляція перед свавіллям, а мій виклик системі

«Я можу ще два роки займати посаду міського голови у заблокованому корупціонерами місті, отримуючи зарплату, але без можливості продемонструвати результат. Складання мною повноважень міського голови – це не капітуляція перед існуючим свавіллям, а мій виклик системі», – наголошує Мішель Терещенко.

Одинак ніколи не зробить революцію – Фесенко

Результат роботи мера-одинака виявився передбачуваним, каже Володимир Фесенко, голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента».

Це програш мера-романтика, який не має власної політичної сили, який не вміє, іноді і не хоче домовлятися, шукати компромісів, взаємодії з депутатською більшістю у міській раді

«Це програш мера-романтика, який не має власної політичної сили, який не вміє, іноді і не хоче домовлятися, шукати компромісів, взаємодії з депутатською більшістю у міській раді. У нас є достатньо багато прикладів. Не обов’язково, навіть, що одинак. Іноді просто представник меншості. Його просто звільняють. Останні приклади: в Чернівцях, полтавський мер, була гучна історія в Миколаєві. Історія з Терещенком – це урок на майбутнє. Такий політик-романтик з гучним прізвищем приїхав у рідне місто зробити революцію. Не можливо це! Революцію одинак ніколи не зробить. Він мав розуміти, що коли претендуєш на владу у місті, треба або на виборах сформувати свою силу, або якось домовлятися, якось взаємодіяти. Інакше – це заздалегідь сконструйований конфлікт і передбачувана поразка», – зауважує Володимир Фесенко.

Терещенко чинив опір «феодальним» структурам – Доній

Мішель Терещенко недооцінив політичну складову роботи міського голови в Україні, наголошує Олесь Доній, президент Центру досліджень політичних цінностей. Також, за його словами, Терещенку складно співпрацювати з українськими політичними силами через їхні відмінності від європейських.

Терещенко не роздає гроші за політичну підтримку, у цьому його перевага. Він не підпорядковується продажним схемам. Для багатьох – це неприйнятна ситуація, бо значна частина іде у політику з метою особистого збагачення

«Він великий романтик і ідеаліст. Виявилося, що в Україні мало бути ідеалістом, треба ще будувати політичні команди. Він намагався чинити опір структурам «феодальним», намагався збудувати систему противаг. Але політичні сили в Україні не такі ідеалізовані, наскільки ідеалістом є сам Мішель, а створити силу, яка відповідала би його ідеалам, він не встигав. А те, що Терещенко не роздає гроші за політичну підтримку, у цьому його перевага. Плюс у тому, що він не підпорядковується звичним, на жаль, для українських політиків продажним схемам. З точки зору спроби перетворень в Україні – це нормальна практика, нормальна поведінка. Але з точки зору багатьох українців, особливо затягнутих у політику, – це схема яка вибивається з загальної картини. Для багатьох – це не просто дивна, а неприйнятна ситуація, бо значна частина українців іде у політику з метою особистого збагачення, і в цьому задіяні сотні тисяч людей. І це проблема вже не стільки Терещенка, скільки українського суспільства. Це те, що не дозволяє Україні претендувати на рівне місце у Європі», – зауважує Олесь Доній.

Саботаж міської ради?

«Останньою краплею», яка переповнила терпіння мера Глухова, стала неявка депутатів на сесію міської ради майже повним складом. Про це Мішель Терещенко пише на своїй сторінці у Facebook.

Відтак Терещенко заявляє, що «кидає виклик системі» і тепер балотуватиметься у президенти.

Мішель Терещенко отримав паспорт громадянина України у березні 2015 року

25 жовтня цього ж року він виграв вибори міського голови Глухова у першому турі.

У лютому 2018 року промерська більшість у Глухівській міськраді розпалася.

В травні 2018 року в інтерв’ю Радіо Свобода Мішель Терещенко говорив про корупцію та протидію місцевих депутатів, які не дозволяють йому впроваджувати зміни в місті.