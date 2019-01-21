ЦВК Росії подала кандидатури спостерігачів ОБСЄ попри попередження Києва – ЗМІ

Центральна виборча комісія Росії подала до Міністерства закордонних справ країни перелік осіб, які, на думку Москви, мали б стати спостерігачами на виборах президента України 31 березня від Організації з безпеки і співпраці в Європі, повідомляють російські агентства з посиланням на прес-службу комісії – хоча Україна вже попереджала, що не допустить до спостереження за виборами громадян країни-агресора.

Як повідомили у прес-службі, ЦВК подала до МЗС «перелік кандидатур експертів як можливих учасників місії ОБСЄ для короткострокового і довгострокового спостереження» на виборах в Україні.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляв 18 січня, що його країна отримала запрошення від ОБСЄ направити своїх спостерігачів до складу місії спостереження за виборами в Україні.

В Україні міністр закордонних справ України Павло Клімкін іще 9 січня повідомляв, що МЗС України не прийматиме заявки про реєстрацію російських спостерігачів на президентських виборах. За його словами, він написав про це в листі до Бюро демократичних інституцій і прав людини ОБСЄ, яке організовує спостережні місії на вибори, – з запрошенням направити таку місію на президентські вибори в Україні. Клімкін наголосив, що вважає це обмеження необхідним, бо «йдеться про спостерігачів від країни-агресора та окупанта».

«До речі, таких прецедентів чимало у практиці ОБСЄ», – додав Клімкін.