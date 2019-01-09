Клімкін: заявки про реєстрацію спостерігачів із Росії на виборах президента не прийматимуть

Заявки про реєстрацію спостерігачів із Росії на виборах президента України не прийматимуть, повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін на своїй сторінці у Facebook.

«Кілька днів тому, як і належить, спрямував листа до директорки Бюро з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ Інгіборг Солрун Гісладоттір із запрошенням направити спостережну місію на президентські вибори в Україну. Серед інших цілком стандартних речей, зауважив, що МЗС України не прийматиме заявки про реєстрацію російських спостерігачів», – заявив Клімкін.

Він додав, що вважає це необхідним, коли йдеться про спостерігачів «від країни-агресора та окупанта».

Наприкінці 2018 року Центральна виборча комісія України ліквідувала виборчі дільниці на території Росії. Натомість вона розширила межі своїх дільниць на територіях посольств України у Грузії, Фінляндії й Казахстані. Тепер за цими дільницями закріплені не лише межі відповідних держав, а й низки областей Росії.

Чергові вибори президента призначені на 31 березня 2019 року. Передвиборна кампанія почалася 31 грудня. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.