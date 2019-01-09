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09 Січень 2019, Київ 21:01
Новини | Політика

Клімкін: заявки про реєстрацію спостерігачів із Росії на виборах президента не прийматимуть

Клімкін запросив на вибори до України спостережну місію ОБСЄ

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Заявки про реєстрацію спостерігачів із Росії на виборах президента України не прийматимуть, повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін на своїй сторінці у Facebook.

«Кілька днів тому, як і належить, спрямував листа до директорки Бюро з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ Інгіборг Солрун Гісладоттір із запрошенням направити спостережну місію на президентські вибори в Україну. Серед інших цілком стандартних речей, зауважив, що МЗС України не прийматиме заявки про реєстрацію російських спостерігачів», – заявив Клімкін.

Він додав, що вважає це необхідним, коли йдеться про спостерігачів «від країни-агресора та окупанта».

Наприкінці 2018 року Центральна виборча комісія України ліквідувала виборчі дільниці на території Росії. Натомість вона розширила межі своїх дільниць на територіях посольств України у Грузії, Фінляндії й Казахстані. Тепер за цими дільницями закріплені не лише межі відповідних держав, а й низки областей Росії.

Чергові вибори президента призначені на 31 березня 2019 року. Передвиборна кампанія почалася 31 грудня. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.

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