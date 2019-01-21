Ляшка висунула у президенти його партія

Лідера Радикальної партії Олега Ляшка висунули кандидатом у президенти. Таке рішення ухвалив 22-й з’їзд партії 21 січня в Києві.

За висування Ляшка проголосували всі 1100 делегатів з’їзду, оголосив голова політради партії Юрій Зінченко.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, цьому передувала майже двогодинна промова Ляшка, який виклав свою програму і наголосив, що його політика буде «політикою національних інтересів». У програмі – скорочення кількості депутатів і скасування посади прем'єра, зменшення цін на газ, зокрема і для бізнесу, нарощування його видобутку, посилення армії, спецслужб та дипломатії для перемоги у конфлікті з Росією, заборона продажі землі іноземцям і підтримка фермерів, а також «поновлення смертної кари за тероризм, корупцію і держзраду».

Підтримати Олега Ляшка прийшла його вчителька з інтернату, дружина Росіта, представники церкви і ветеранської спільноти.

Станом на 18 січня Центральна виборча комісія зареєструвала 10 кандидатів на виборах президента України.

Чергові вибори президента призначені на 31 березня 2019 року. Передвиборна кампанія почалася 31 грудня. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.