Дмитро Гнап балотуватиметься в президенти від «Сили людей»

Журналіст Дмитро Гнап братиме участь у виборах президента України як кандидат від партії «Сила людей». Про це стало відомо на з’їзді партії 20 січня.

За результатами внутрішнього голосування, Гнап отримав 53% голосів.

У своєму виступі Гнап нагадав, що вступив до партії «Сила людей» півтора місяці тому, восени 2018 року.

25 червня 2018 року Дмитро Гнап повідомив, що йде в політику. До того він був ведучим і журналістом програми розслідувань «Слідство.Інфо».

Станом на 18 січня Центральна виборча комісія зареєструвала 10 кандидатів на виборах президента України.

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Чергові вибори президента призначені на 31 березня 2019 року. Передвиборна кампанія почалася 31 грудня. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.