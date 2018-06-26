«Чи стане сильний журналіст сильним політиком?»: соцмережі про Дмитра Гнапа

25 червня журналіст-розслідувач Дмитро Гнап на свої сторінці у фейсбук повідомив, що він ухвалив рішення йти з журналістики в політику. У соцмережах дискусія – чи не забракне журналістові компетенції для того, аби працювати у політиці? Як сприйме його суспільство в новому амплуа? Та кого із журналістів виборці б охоче підтримали на виборах? Радіо Свобода зібрало найцікавіші коментарі.

«Настав час викидати лайно з влади. Даруйте вже за прямоту і відвертість», – написав Дмитро Гнап на своїй сторінці у фейсбук.

У відеозверненні журналіст повідомив про свій намір брати участь у парламентських виборах, які заплановані на 2019 рік.

Із 2013 року Гнап є керівником проекту журналістських розслідувань «Слідство.інфо» на «Громадському ТБ». Він є автором низки розслідувань, пов'язаних із українськими політиками.

Це вже не перший випадок, коли журналісти наважуються змінити вид діяльності та йдуть в політику. І саме вдалі та невдалі приклади спровокували в соцмережах дискусію.

«Балкон преси обвалюється у сесійну залу»

Історія української політики вже знає декілька прикладів, коли журналісти ухвалили рішення перекваліфіковуватись у парламентарів: Сергій Висоцький, Ганна Герман, Мустафа Найєм, Сергій Лещенко, Ганна Гопко та багато інших. Чи є цей досвід вдалим, обговорюють у соцмережах.​

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Відреагували на заяву Гнапа й інші екс-журналісти, які пішли в політику. Народний депутат Мустафа Найєм привітав рішення екс-колеги, але попередив, що такий шлях не є простим: «Єдине, що рятує від депресії, – пам'ять про те, заради чого ти ухвалив таке рішення, і для чого взагалі це все починалось. Пару хвилин на день для спогадів тієї ідеальної картинки, яку хотілось побудувати на початку шляху, дають багато сил».

Народний депутат Сергій Лещенко також підтримав Дмитра Гнапа в його рішенні.

Журналіст Іван Яковина ставить запитання: Чи підтримають Гнапа на виборах?

Народний депутат Світлана Заліщук також підтримала колишнього за журналістикою та майбутнього за політикою колегу:

Активістка Ліза Богутська не стільки реагує на рішення Гнапа, скільки ставить нові запитання:

А ось журналіст Сергій Грішин пише, що він передбачив такий розвиток подій.

І не лише Сергій Грішин пророкував такий розвиток подій:

Колега Дмитра Гнапа у програмі «Слідство.інфо» Дарина Шевченко пише: «Народна мудрість каже – божевільним щастить, так і тобі ж хай».

Інша колега Дмитра Гнапа – Анна Бабінець – також схвалює рішення колеги змінити вид професійної діяльності:

Чи достатньо компетенцій?

Попри низку прикладів, які демонструють, що екс-журналіст може бути успішним політиком, багато хто ставить запитання, чи не забракне Дмитру Гнапу досвіду роботи задля політичної кар'єри.

Дехто ж вважає, що питання компетенцій нових політиків обмежується питанням компетенції старих:

Журналіст-рослідувач програми «Схеми» Михайло Ткач жартує, що зміна професійної діяльності Дмитра Гнапа може потягти за собою й інші кадрові зміни:

І жартує не лише він:

Дехто ж не побачив принципових змін у видах діяльності Дмитра Гнапа:

У соцмережах можна натрапити на багато теплих слів підтримки:

Дмитро Гнап закликав своїй читачів ставити йому запитання у соцмережах, на які він відповість 26 червня у прямій трансляції на своїй сторінці.