Дві тисячі людей сформували «живий ланцюг» до Дня Соборності в Києві – фото

На мосту Патона в Києві до Дня Соборності України понад дві тисячі людей сформували «живий ланцюг». Цю цифру називають організатори і підтверджує кореспондент Радіо Свобода.

За словами організаторів, акцію на мосту Патона проводять вже 12 років, і нинішня виявилася наймасовішою.

Учасники акції скандували: «У День Злуки – тримаймося за руки» і «Одна-єдина – Соборна Україна», а в кінці – запалили димові шашки у жовтих і синіх кольорах.

Тим часом, у центрі Києва обмежують рух транспорту через заходи до Дня Соборності.

Сто років тому – 22 січня 1919 року, було проголошено Акт Злуки. Це одна з найвизначніших подій доби Української революції 1917–1921 років. Ухвалення цього документа означало об’єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. День Соборності України – державне свято, його офіційно відзначають з 1999 року.