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22 Січень 2019, Київ 09:18
Суспільство

З архіву Радіо Свобода (1990 рік): передача про «Ланцюг єднання»

Архівне фото: «живий ланцюг» із Києва до Львова 21 січня 1990 року

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У січні 1990 року до свята Злуки Українська редакція Радіо Свобода підготувала спеціальну програму, присвячену «живому ланцюгові» між Києвом і Львовом, організованому Народним рухом України 21 січня. «Ви бачите? Над Україною світає», – звертався до українців на хвилях Радіо Свобода з цієї нагоди дисидент, один із засновників Української Гельсінської групи Микола Руденко.

«Відроджується Україна, відроджується наша національна, історична памʼять. Ні, ми не безбатченки!..» – наголошував в ефірі з нагоди свята Злуки 1990 року Ростислав Братунь, на той момент – народний депутат СРСР, перший демократичний парламентар від Західної України.

З нагоди Дня Соборності Українська редакція Радіо Свобода розповідала про унікальну акцію – «живий ланцюг», організований Народним рухом України між Києвом і Львовом.

Під час акції «Живий ланцюг» соборності – об'єднаємо береги Дніпра на мосту Патона», організованої з нагоди відзначення проголошення Акту Злуки УНР й ЗУНР. Київ, 22 січня 2018 року
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У програмі – включення тодішніх українських політиків, громадських діячів як із Києва чи Львова, так і з-за кордону, а також репортажі про перебіг акції єднання.

«Громадяни України, земляки! Друзі! Озирніться довкола! Ви бачите? Над Україною світає», – казав в ефірі Радіо Свобода Микола Руденко.

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Радіо Свобода про «Ланцюг єднання»
відео Радіо Свобода

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(Із архіву Богдана Нагайла)

До вашої уваги також відеозапис із архіву Богдана Гориня: «Живий ланцюг» 21 січня 1990 року у Львові​

«Живий ланцюг» 21 січня 1990 року у Львові
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«Живий ланцюг» 21 січня 1990 року у Львові

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