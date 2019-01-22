З архіву Радіо Свобода (1990 рік): передача про «Ланцюг єднання»

У січні 1990 року до свята Злуки Українська редакція Радіо Свобода підготувала спеціальну програму, присвячену «живому ланцюгові» між Києвом і Львовом, організованому Народним рухом України 21 січня. «Ви бачите? Над Україною світає», – звертався до українців на хвилях Радіо Свобода з цієї нагоди дисидент, один із засновників Української Гельсінської групи Микола Руденко.

«Відроджується Україна, відроджується наша національна, історична памʼять. Ні, ми не безбатченки!..» – наголошував в ефірі з нагоди свята Злуки 1990 року Ростислав Братунь, на той момент – народний депутат СРСР, перший демократичний парламентар від Західної України.

З нагоди Дня Соборності Українська редакція Радіо Свобода розповідала про унікальну акцію – «живий ланцюг», організований Народним рухом України між Києвом і Львовом.

У програмі – включення тодішніх українських політиків, громадських діячів як із Києва чи Львова, так і з-за кордону, а також репортажі про перебіг акції єднання.

«Громадяни України, земляки! Друзі! Озирніться довкола! Ви бачите? Над Україною світає», – казав в ефірі Радіо Свобода Микола Руденко.

(Із архіву Богдана Нагайла)

До вашої уваги також відеозапис із архіву Богдана Гориня: «Живий ланцюг» 21 січня 1990 року у Львові​

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

100 років Соборності України. Сергій Жадан про відчуття простору «від Сяну до Дону»​

100 років Соборності України: об’єднана держава опинилася у стані війни на два фронти

Кубань – це Україна: Київ повертає країні національну пам’ять

Українське Азовське море: україномовний простір – запорука цілісності держави