70-ліття дисидента Овсієнка: «Мене залишили живим для свідчення про найкращих людей мого часу» – відео

Правозахисника та колишнього радянського політв'язня Василя Овсієнка називають літописцем українського дисидентського руху. Сам Овсієнко 13,5 років власного життя провів в ув’язненні у радянських таборах Мордовії та Уралу. За роки після звільнення він усі свої спогади та дослідження виклав у численних книгах, статтях, інтерв’ю, аби передати ці історично важливі знання наступним поколінням. 8 квітня Василю Овсієнко виповнилося 70 років. З цієї нагоди на вечір-святкування «Життя як покута» завітали відомі історики, дисиденти, громадські активісти, політики та представники влади.