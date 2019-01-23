ЦВК нагадала міжнародним організаціям, що українським законом Росію визнано державою-агресором

У Центральній виборчій комісії України звернули увагу країн та міжнародних організацій, що згідно з українським законодавством Росія є державою-агресором, яка тимчасово окупувала частину території України.

«Окрім того, ЦВК наголошує, що на сьогодні в Україні діє кримінальна відповідальність за перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави або особою, якій заборонено в’їзд на територію України, або представниками підрозділів збройних сил чи інших силових відомств держави-агресора у будь-який спосіб поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску без відповідних документів чи за документами, що містять недостовірні відомості», – ідеться в повідомленні.

ЦВК просить міжнародні організації враховувати цю інформацію при прийнятті рішення про направлення офіційних спостерігачів.

В Україні міністр закордонних справ України Павло Клімкін іще 9 січня повідомляв, що МЗС України не прийматиме заявки про реєстрацію російських спостерігачів на президентських виборах. За його словами, він написав про це в листі до Бюро демократичних інституцій і прав людини ОБСЄ з запрошенням направити таку місію на президентські вибори в Україні. Клімкін наголосив, що вважає це обмеження необхідним, бо «йдеться про спостерігачів від країни-агресора та окупанта». Як заявив тоді Клімкін, таких прецедентів, коли країна відмовляється приймати спостерігачів із певної іншої країни, «чимало у практиці ОБСЄ».

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляв 18 січня, що його країна отримала запрошення від ОБСЄ направити своїх спостерігачів до складу місії спостереження за виборами в Україні.

21 січня в Центральній виборчій комісії Росії повідомили, що подали до МЗС своєї країни перелік осіб, які, на думку Москви, мали б стати спостерігачами на виборах президента України 31 березня від ОБСЄ для короткострокового і довгострокового спостереження.

22 січня заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін сказав, що Росія буде домагатися допуску своїх спостерігачів на президентські вибори в Україні.