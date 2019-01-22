Росія буде домагатися допуску своїх спостерігачів на вибори в Україні – МЗС

Росія буде домагатися допуску своїх спостерігачів на президентські вибори в Україні, заявив заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін.

Як сказав він на прес-конференції в Москві, «для цього є міжнародні інститути, в тому числі БДІПЛ ОБСЄ» (Бюро демократичних інституцій і прав людини Організації з безпеки і співпраці в Європі, яке, серед іншого, організовує спостережні місії на вибори у країнах-членах ОБСЄ).

«Існує міжнародне право і міжнародно усталена практика, за якою наші спостерігачі мають право брати участь у процедурі спостереження за українськими виборами. Із цього й будемо виходити», – заявив Карасін.

Попереднього дня, 21 січня, в Центральній виборчій комісії Росії повідомили, що подали до МЗС своєї країни перелік осіб, які, на думку Москви, мали б стати спостерігачами на виборах президента України 31 березня від ОБСЄ для короткострокового і довгострокового спостереження.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляв 18 січня, що його країна отримала запрошення від ОБСЄ направити своїх спостерігачів до складу місії спостереження за виборами в Україні.

В Україні міністр закордонних справ України Павло Клімкін іще 9 січня повідомляв, що МЗС України не прийматиме заявки про реєстрацію російських спостерігачів на президентських виборах. За його словами, він написав про це в листі до Бюро демократичних інституцій і прав людини ОБСЄ з запрошенням направити таку місію на президентські вибори в Україні. Клімкін наголосив, що вважає це обмеження необхідним, бо «йдеться про спостерігачів від країни-агресора та окупанта».

Як заявив тоді Клімкін, таких прецедентів, коли країна відмовляється приймати спостерігачів із певної іншої країни, «чимало у практиці ОБСЄ».