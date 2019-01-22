ЦВК зареєструвала Бойка кандидатом у президенти

Центральна виборча комісія повідомила про офіційну реєстрацію як кандидата у президенти чинного позафракційного депутата Юрія Бойка.

Таким чином, станом на 22 січня, зареєстровано 13 претендентів на цю посаду: окрім Бойка, це Ігор Шевченко, Сергій Каплін, Валентин Наливайченко, Віталій Скоцик, Андрій Садовий, Віталій Купрій, Євген Мураєв, Анатолій Гриценко, Геннадій Балашов, Ольга Богомолець, Олександр Шевченко та Роман Насіров.

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Чергові вибори президента призначені на 31 березня 2019 року. Передвиборна кампанія почалася 31 грудня минулого року. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.