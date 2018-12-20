(Друкуємо мовою оригіналу)

16 декабря часть «Оппозиционного блока» провела съезд, где кандидатом от партии на президентских выборах-2019 объявили Александра Вилкула. Часть партии – так называемая группа Юрия Бойко и Сергея Левочкина – не принимала участия в съезде и назвала его незаконным. Они готовятся выдвинуть Бойко на пост президента. Кто поссорил «Оппоблок» – и снизились ли шансы на «пророссийский реванш» в Украине? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили политолог, директор Агентства развития Приазовья Константин Батозский и политолог, руководитель фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко.

– Константин, произошедшее в субботу – уже окончательный «развод» двух крыльев в «Оппозиционном блоке»?

Константин Батозский: Мне это напоминает хитросплетения отношений между «жабой и гадюкой». Эти люди очень давно работают вместе. И до этого они всегда объединялись вокруг очень прагматичных и понятных целей.

Если сложится выгодная обеим группам ситуация – все старые обиды будут забыты и снова будет большое объединение.

С другой стороны, группа, ориентированная на Рината Ахметова на сегодня чувствует себя в Украине очень успешно и уверенно, она не заинтересована в том, чтобы бить горшки с действующей властью и уходить в радикально пророссийскую оппозицию, куда тянет Юрий Бойко с Вадимом Рабиновичем и Виктором Медведчуком.

Кость Бондаренко: Касательно юго-восточного фланга украинской политики. Дмитрий Выдрин говорил еще в 2000-х, что с одной стороны были пророссийские настроения, с другой стороны, донецкая элита противостояла наступлению российской экономической экспансии. Поэтому говорить, что сегодня в «Оппоблоке» большие сторонники России, не приходится. Но власть в Киеве, декларируя антироссийскую риторику, всех, кто не согласен с ней, называет «агентами Кремля».

Ситуация раскола назрела давно, еще в декабре 2016 года. Главной ошибкой «Оппоблока» было то, что они не провели цивилизационный «развод» раньше.

Хотя я бы не сказал, что в «Оппозиционном блоке», особенно промышленная часть или «минеральная» в восторге от прихода сюда российских интересов. Плюс, тот же Ахметов потерял очень серьезные позиции в Донецком регионе из-за провозглашения так называемых республик.

Ситуация раскола назрела давно, еще в декабре 2016 года. И главной ошибкой «Оппозиционного блока» было то, что они не провели цивилизационный «развод» раньше. Тогда бы все прошло намного мягче.

– Инициатором этого «развода» был Юрий Бойко, который самовольно пошел к Вадиму Рабиновичу. Свою позицию он выдавал как позицию всего «Оппозиционного блока».

Константин Батозский: Мне кажется, мы говорим Юрий Бойко и держим Сергея Левочкина в уме. Это тандем. Они могли просто не сориентироваться в ситуации подготовки к выборам, как им лучше на них идти и они долго решали насколько «Оппозиционный блок» должен быть оппозиционным к нынешней власти. В результате растеряли динамику, избирателей, потому что на этом небосклоне зашли такие новые имена как Мураев, Рабинович.

Они долго решали насколько «Оппозиционный блок» должен быть оппозиционным к нынешней власти. В результате растеряли динамику, избирателей.

Когда они опомнились что же делать, с инициативой объединяться выступил Медведчук, потому что задачу ему прийти к власти, мне кажется, ставит его кум Владимир Путин. Так получилось, что Левочкин и компания стали более сговорчивыми партнерами, чем Ринат Ахметов, который давно диверсифицирует свои политические риски.

Теперь перспективы того, что они все преодолеют проходной барьер и попадут в парламент уменьшаются, чем больше они между собой ссорятся.

– На этом съезде не исключили раскольническую группу из состава партии: Юрия Бойко и Сергея Левочкина.

Кость Бондаренко: Это не была задача съезда. Задачей было изменить структуру, устав, а исключить может политсовет.

Касательно ситуации с переговорами. Они были между оппозиционными группами на протяжении сентября, октября и начала ноября, предлагались разные схемы. Но главное, во что они упирались это собрать съезд и там все обсудить, так предлагали представители одного крыла. Вторая часть – Бойко и Левочкин, которая была в меньшинстве: из 62 тысяч членов партии, эта группа представляла 12-15 тысяч человек, отказывалась, поскольку боялась непредвиденных последствий съезда.

Ахметовская группа заявила, что не принимает дальше участия в переговорах. А выдвижения кандидата в президенты оставили съезду. После прекращения переговоров через неделю собирается пресс-конференция, на которой выступает Вадим Рабинович и Юрий Бойко, заявляя, что они объединились и «Оппозиционный блок» это уже прошедший этап, его выдвигают от другой партии кандидата в президенты. И когда Юрия Бойко и Сергея Левочкина исключают из фракции, они начинают борьбу за бренд «Оппозиционный блок». То, что мы наблюдаем, это борьба не столько между двумя фракциями, сколько борьба тех, кто вышли из «Оппозиционного блока», чтобы забрать себе и уничтожить бренд.

– Я не понимаю логики враждующих сторон. Такими действиями размывается, дробится электорат. Это амбиции, невозможность договориться? Может прошла эпоха на деление Украины?

Избиратели стали умнее и их внимание и симпатию старыми приемами не купишь.

​Константин Батозский: Я бы сказал, что избиратели немного умнее и их внимание и симпатию старыми приемами не купишь. Базовая ошибка этих людей в том, что если в Украине есть русскоговорящие люди, то они обязательно симпатизируют России. Это заблуждение. Второй стереотип в том, что если люди прихожане православной церкви, особенно российской, они автоматически хорошо настроены к России. И третий стереотип в том, что Юго-Восток настолько особенный и отличается от всей Украины, что только эти люди имеют монополию на представления его интересов. Это их идеологическая сторона, их маска. Но они никогда не были искренны в своих убеждениях.

Я рассматриваю этот конфликт через призму голой прагматики. Есть группа Ахметова, которая договорилась с Петром Порошенко о принципиальной поддержки и сдержанном нейтралитете.

– А с Бойко и Медведчуком нельзя?

Константин Батозский: Может быть можно было, но они уже продались «стороне зла». Поэтому с ними общение более тяжелое.

Кость Бондаренко: Есть вершина айсберга, есть подводная часть. Я бы не стал говорить, что все исключительно поменялось. Оппозиционное поле Украины это приблизительно 25-27% избирателей. Они не ориентируются ни на Тимошенко, ни на Порошенко, они законсервировались в своих антимайдановских взглядах, антипорошенковских взглядах, но они ищут лидера. Многие из них могут не прийти на выборы, не увидев своего лидера. И тут уже вопрос кто будет более убедителен.

Но говорить о радикальном реванше этих сил на президентских выборах сегодня не приходится. В первую очередь, будет идти речь о том, смогут ли объединиться те или иные силы после президентских выборов. Это меня сегодня больше интересует.

Касательно Медведчука, я бы не стал говорить, что он стал на сторону исключительного зла, потому что он близкий друг Петра Порошенко. Медведчук используется как неформальный посредник в переговорах с Москвой.

Ринат Ахметов старается продемонстрировать, что он вне политики, в то же время, активно держит руку на пульсе политической жизни. Он понимает, что крупный бизнес идти в непримиримую оппозицию идти не может.

– Союз Юрия Бойко с Виктором Медведчуком, появился на этом фланге Медведчук и начались дезинтеграционные процессы. Можно ли говорить, что идеология Бойко начнет крениться в сторону медведчуковской?

Константин Батозский: Идеология Бойко это деньги. Искать за риторикой этих людей искренность или веру во что-то могучее довольно тяжело.

– На что расчет в пророссийском фланге? Зачем им эти места в парламенте?

Кость Бондаренко: Давайте не говорить о пророссийскости, это альтернативная политическая картина. Еще два года назад можно было говорить о ностальгирующем электорате по Партии регионов. А сейчас это электорат, который хочет видеть альтернативу нынешней власти.



Вопрос мира для них очень важный, при чем, в последнее время он перешел на вторую-третью позицию, на первую поднялся вопрос нищеты, народ сейчас выживает.

Многое будет зависеть от формата коалиции и насколько изменится мировоззрение людей, представленных в следующем парламенте. Люди, которые представляют сегодня оппозицию в Украине, это не те, кто хочет оторвать свои территории и присоединить к России.

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