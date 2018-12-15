Частина «Опозиційного блоку» провела з’їзд, легітимність якого оскаржує група Бойка

Політична партія «Опозиційний блок» заявила про проведення свого восьмого з’їзду та висунення кандидатом на посаду президента депутата Верховної Ради Олександра Вілкула. Про це повідомив співголова партії Борис Колесников.

За його словами, у з’їзді взяли участь 148 зі 168 делегатів, які представляли 18 партійних організацій.

Інший співголова партії, депутат парламенту Юрій Бойко, не був присутній на з’їзді, так само, як і інші відомі представники цієї політичної сили, зокрема, Сергій Льовочкін та інші. А народні депутати Нестор Шуфрич, Василь Німченко і Сергій Ларін звернулися до міністерства юстиції щодо «рейдерського захоплення партії «Опозиційний блок», повідомив телеканал «112 Україна».

9 листопада народні депутати Юрій Бойко і Вадим Рабінович з фракції «Опозиційного блоку» заявили, що підписали в кулуарах Верховної Ради угоду про створення спільної «Опозиційної платформи – За життя». Угода, серед іншого, передбачає висунення спільного кандидата на виборах президента.

Того ж дня ціла низка інших чільних діячів «Опозиційного блоку» розкритикувала заяву Бойка і Рабіновича про створення спільного політичного проекту з назвою «Опозиційна платформа – За життя» і висунення спільного кандидата на посаду президента України. За їхніми словами, ця заява була особистою ініціативою Бойка і вона не узгоджена з партією і не затверджена її рішеннями.

17 листопада голова політичної ради партії «За життя» Віктор Медведчук повідомив про висунення співголови партії «Опозиційний блок» Юрія Бойка кандидатом у президенти України.

Чергові вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року. Старт виборчої кампанії запланований на 31 грудня 2018 року. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошено остаточний список претендентів на пост глави держави.