«Батьківщина» висунула Тимошенко кандидатом у президенти

Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» висунуло Юлію Тимошенко кандидатом на посаду президента України. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, рішення одноголосно ухвалили делегати з’їзду «Батьківщини».

Перед цим на з’їзді понад дві години виступала сама Тимошенко, оголошуючи свою програму.

На з’їзді також виступив колишній глава УПЦ КП, патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет і подякував президентові України Петрові Порошенку за його роль в отриманні Православною церквою України томосу Вселенського патріархату про канонічну автокефалію.

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Чергові вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року. Виборча кампанія почалася 31 грудня 2018 року. До 9 лютого 2019 року буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.