День Злуки і Тимошенко vs Порошенко

22 січня – у День соборності – голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко оголосила, що балотуватиметься у президенти. «Від сьогодні ми розпочинаємо нову епоху, епоху успіху, щастя, процвітання», – сказала вона на з'їзді партії. А президент України Петро Порошенко, виступаючи у Києві на Софіївській площі, говорячи про події Злуки УНР і ЗУНР, закликав до єдності. «Тоді політикам забракло єдності й не знайшлося політиків, які б могли об'єднати народ для протистояння московській навалі», – зазначив він. Порошенко офіційно ще не заявляв про участь у майбутніх президентських виборах, однак 22 січня вчергове згадав про своє гасло, яке прикрашає численні рекламні щити – «Армія! Мова! Віра!» Протистояння двох супротивників на президентських виборах аналізували у програмі «Ваша Свобода» політологи Петро Олещук і Володимир Фесенко.