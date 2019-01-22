Філарет на з’їзді «Батьківщини» подякував Порошенкові за томос

Колишній глава УПЦ КП, патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, виступаючи на з’їзді партії Юлії Тимошенко «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», подякував президентові України Петрові Порошенку за його роль в отриманні Православною церквою України томосу Вселенського патріархату про канонічну автокефалію.

«Над цим багато потрудилася наша церква Київського патріархату. І президенти сприяли, починаючи з першого президента Леоніда Макаровича Кравчука, і Кучма (другий президент України Леонід Кучма – ред.) писав листи Вселенському патріархові, й особливо Віктор Андрійович Ющенко (третій президент України – ред.). Але досяг мети нинішній президент Петро Олексійович Порошенко. Ми дякуємо всім президентам, які докладали зусиль для отримання томосу», – сказав Філарет, якого нині в ПЦУ називають почесним патріархом.

Він наголосив, що така участь президентів в отриманні томосу є не втручанням держави в церковні справи, а турботою президентів про державу. «Без єдиної церкви української держави не може бути», – сказав Філарет і закликав, щоб і партія «Батьківщина» сприяла єднанню українського народу.

Українська православна церква Київського патріархату на чолі з патріархом Філаретом і Українська автокефальна православна церква на чолі з митрополитом Макарієм, обидві не визнані канонічно, саморозпустилися напередодні об’єднавчого собору, на якому 15 грудня 2018 року священство цих церков і представники Української православної церкви (Московського патріархату) подолали церковний «розкол» і з благословення й за підтримки Вселенського патріархату, а також за сприяння президента Петра Порошенка, створили єдину помісну канонічну автокефальну Православну церкву України. Вселенський патріарх 6 січня видав їй офіційний томос (церковну грамоту) про її канонічну автокефалію, що остаточно оформив її існування як однієї з 15 канонічних помісних православних церков світу.

З’їзд партії «Батьківщина» має офіційно висунути її лідера Юлію Тимошенко кандидатом на виборах президента України 31 березня. Як вважає більшість коментаторів, вона буде головним суперником чинного президента Петра Порошенка.

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