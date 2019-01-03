УПЦ (МП) у Криму благословляє окупантів на захист Росії і освячує їхню зброю

(Рубрика «Точка зору»)

7 грудня у Києво-Печерській лаврі відбулося останнє у 2018 році чергове засідання Синоду Української православної церкви (Московського патріархату), участь в якому на правах постійного члена взяв митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар. На цьому заході обговорювалося «брутальне втручання державної влади в церковне життя в Україні», а також було заявлено, що УПЦ (МП) не визнає жодних рішень Константинопольського патріархату щодо української церкви. 11 грудня в Сімферопольській і Кримській єпархії УПЦ (МП) висловили солідарність із предстоятелем церкви митрополитом Онуфрієм, заявивши, що не розглядають варіанту участі в запланованому на 15 грудня Об’єднавчому соборі українських церков, назвавши його «незаконним зібранням за участі розкольницьких угруповань».

На доданих світлинах митрополит Сімферопольський і Кримський УПЦ (МП) Лазар під час офіційних захотів російської влади в окупованому українському Криму.

Об’єднавчий собор відбувся у київському старовинному Софіївському соборі. На ньому ухвалили статут Православної церкви України (ПЦУ), а митрополит Переяславський і Білоцерківський УПЦ Київського патріархату Епіфаній став предстоятелем незалежної церкви, отримавши титул митрополита Київського і всієї України.

Наступного дня президент України Петро Порошенко під час прес-конференції окремо згадав священнослужителів кримських єпархій УПЦ (МП) і зазначив, що якщо вони скоюють ті чи інші злочини, будучи громадянами України, то українські правоохоронні органи мусять діяти відповідно. Моральним фактором, який характеризує всю цю конфесію, голова держави назвав освячення військової техніки окупаційної армії, які регулярно проводяться на анексованому півострові: при цьому в УПЦ (МП) заявляють, що ці заходи проводять представники Російської православної церкви (РПЦ).

17 грудня Священний Синод УПЦ (МП) у своєму зверненні заявив, що «Свята Українська Церква є канонічною спадкоємицею давньої Київської Митрополії і залишається істинною Церквою Христовою в Україні», а також аргументував «історичні» причини своєї «невідривності» від РПЦ, після чого наприкінці несподівано закликав «любити нашу Батьківщину Україну».

20 грудня голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав законопроект №5309 «Про внесення змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійних організацій» щодо назв релігійних організацій (об’єднань), які входять до структури (є частиною) релігійної організації (об’єднання), керівний центр (управління) якої перебуває за межами України в державі, законом визнаною такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України»: єдиною країною, що підпадає під це визначення, є Російська Федерація. Цей документ зобов’язує УПЦ (МП) вказати у назві належність до РПЦ – наприклад, «Російська православна церква в Україні». У відповідь в УПЦ (МП) заявили, що не збираються змінювати найменування, оскільки є «церквою українського народу, зареєстрованою відповідно до українського законодавства, з центром у Києві». 22 грудня президент України Петро Порошенко підписав ухвалений Верховною Радою законопроект про назви релігійних організацій, керівний центр яких перебуває у державі-агресорі.

Тепер розглянемо, як протягом останнього місяця минулого року кримські єпархії УПЦ (МП) щосили доводили, що є «єдиною святою істинною канонічною церквою українського народу з духовним центром у Києві». Всі дані взято безпосередньо з інтернет-ресурсів цих єпархій, що наразі містять у собі чудову розширену доказову базу.

Із грудня у збройних силах держави-окупанта розпочався новий навчальний рік. На «Кримській військово-морській базі» з цього приводу відбувся мітинг, на якому, крім командувача окупаційного Чорноморського флоту (ЧФ) РФ віце-адмірала Олександра Мойсеєва, був присутній помічник голови відділу праці з вірними військовослужбовцями ЧФ РФ о. Василь Гумаров, який привітав присутніх від імені митрополита Лазаря, військово-політичного відділу ЧФ РФ і від себе особисто.

Люди нашої країни можуть спокійно працювати і виховувати дітей лише тому, що знають, що кожен з вас буде до останньої краплини крові стояти за свою батьківщину, Росію

«Хотілося б побажати вам пам’ятати про те, що люди нашої країни можуть спокійно працювати і виховувати дітей лише тому, що знають, що кожен з вас буде до останньої краплини крові стояти за свою батьківщину, Росію», – сказав о. Василь, благословивши присутніх і їхній «ратний труд» «на благо нашого народу і нашої Вітчизни».

Настоятель храму святителя Феодосія Чернігівського о. Олексій Латушко відвідав урочисте зібрання у бригаді розвідки ЧФ РФ, поспілкувавшись із окупаційними військовослужбовцями на тему військово-політичного стану в світі й побажавши їм «Божої допомоги у ратній справі».

У сімферопольському військовому містечку №7 під час урочистого мітингу з вітальними й напутніми словами до окупаційних військовослужбовців звернувся настоятель храму святих Віфлеємських немовлят о. Михайло Шепельський, після завершення заходу окропивши присутніх святою водою і також побажавши їм «Божої допомоги в несенні військового служіння».

5 грудня о. Сергій Вовк, який «окормляє» розташований у Качі 318-й змішаний авіаційний полк морської авіації ЧФ РФ, разом із представниками командування привітав своїх «духовних чад» із 1-м місцем за результатами попереднього періоду навчання.

8 грудня у рамках XXVII міжнародних різдвяних освітніх читань, які традиційно відбуваються в Москві наприкінці січня кожного року (їхня тема цього року – «Молодь: свобода та відповідальність»), на базі «центру морських наукових досліджень і технологій» «Севастопольського державного університету» («СДУ») відбулася науково-практична конференція «Севастопольські Свято-Олександрівські читання», присвячена пам’яті «святого благовірного» князя Олександра Невського – «видатного правителя, полководця, дипломата і миротворця, що став символом єднання народів Росії у святій справі створення та захисту Вітчизни на основі діалогу взаємоповаги та самовідданого служіння». У доповідях школярів і студентів було відображено результати дослідницької та проектної діяльності за тематикою, що висвітлює духовно-моральні засади «вітчизняної» культурної традиції у хронологічних рамках – від проблем біблійної археології до періоду правління Олександра Невського й до наших часів. Передбачалося, що на основі поданих матеріалів учасники підготують експрес-лекції просвітницького характеру для шкільної та студентської аудиторії з наступною тематикою: «Святий благовірний князь Олександр Невський у вітчизняній історії та культурі», «Розслідування аварії царського потяга у 1888 році», «Подвиг царської родини», «Орден Олександра Невського – образ Перемоги», «Сталінградське диво. Духовно-моральні засади Сталінградської перемоги» і таке подібне.

9 грудня у храмі «святого благовірного великого» князя Олександра Невського при 810-й окремій гвардійській бригаді морській піхоти ЧФ РФ у день його пам’яті святкові богослужіння провели настоятель храму о. Сергій Поливцев, військовий священик ЧФ РФ о. Василь Гумаров і помічник благочинного Севастопольського округу УПЦ (МП) зі взаємодії з окупаційними збройними силами о. Олександр Григор’єв. «Традиційно колони морських піхотинців пройшли урочистою ходою повз храм і пам’ятник благовірному князеві Олександру Невському, віддаючи військові почесті великому російському святому і своєму покровителю», – йшлося у прес-релізі.

10 грудня в актовій залі середньої школи №46 села Орлівка настоятель храму святих Костянтина й Олени о. Олександр Бондаренко (чинний капітан ІІ рангу ЧФ РФ) провів із учнями 9 і 11 класів захід на тему російського Дня Героїв Вітчизни.

Ваша служба вимагає чималих сил, витримки та самовідданості. Кожен із вас непохитно стоїть на захисті нашої держави

11 грудня дислокований у Сімферополі 35-й загін окремої бригади військ національної гвардії РФ отримав ікону «святого праведного воїна» Федора Ушакова, написану з ініціативи ветеранів спецпідрозділу «Альфа». «Ваша служба вимагає чималих сил, витримки та самовідданості. Кожен із вас непохитно стоїть на захисті нашої держави, як і свого часу великий праведний воїн Федір Ушаков. Геніальний полководець і безстрашний вояк, він виявляв істинну любов до людей і своєї Батьківщини. Молитви перед Богом не раз приводили його військо до перемоги й успіху. Нехай ця святиня завжди оберігає вас від лиха й небезпеки», – звернувся до особового складу керівник відділу Сімферопольської і Кримської єпархії УПЦ (МП) зі взаємодії з окупаційними силовими структурами о. Дмитро Кротков, причетний до рейдерських захоплень храмів УПЦ Київського патріархату в Сімферопольському районі та Севастополі. У прес-релізі було зазначено, що ікона перебуватиме на території окупаційної військової частини, щоб росгвардійці могли «помолитися перед виконанням службово-бойових завдань, зміцнити віру та силу духу».

11 грудня у рамках VII регіональних різдвяних освітніх читань у «Севастопольському медичному коледжі імені Жені Дерюгіної» відбулася конференція на тему «Питання соціального служіння. Боротьба за моральне та фізичне здоров’я людей», в якій узяли участь священики Севастопольського благочиння УПЦ (МП) – керівник відділу соціального служіння о. Олександр Кулагін, керівник відділу релігійної освіти о. Михайло Вікторов, настоятель храму на честь ікони Божої Матері «Блаженне Черево у пологах Помічниця» о. В’ячеслав Кулагін і клірик Покровського собору о. Віталій Капелюшко. Серед основних цілей і завдань конференції було вказано «об’єднання зусиль законодавчої та виконавчої влади і Севастопольського благочиння Сімферопольської і Кримської єпархії у справі духовно-морального виховання дітей, молоді та населення у традиціях столітньої історії нашої Вітчизни, пов’язаної з православною культурою».

Наше російське військо – христолюбиве, ми завжди захищаємо свою Вітчизну, свої кордони, свій народ

Того ж дня благочинний Севастопольського округу УПЦ (МП) о. Сергій Халюта у співслужінні військового духівництва, яке «окормляє» ЧФ РФ, у гарнізонному храмі архістратига Михаїла урочисто освятив Андріївський прапор для прийнятого до складу ЧФ РФ корабля «Орєхово-Зуєво». На церемонії був присутній командувач флоту віце-адмірал Олександр Мойсеєв та особовий склад судна. «Я вітаю вас із освяченням бойової хоругви нового спорудженого корабля російського Чорноморського флоту. Андріївський прапор, який ви тримаєте зараз у своїх руках і під яким ви будете ходити і захищати свою Вітчизну, є святою хоругвою віри, захисту, мужності, яка закликатиме вас до покаяння, смирення і спасіння, зміцнювати вас у твердості, що ви найдорожче, що маєте від Бога, – життя – готові завжди покласти на вівтар нашої Вітчизни, завжди готові захистити ближніх своїх, нашу державу, наш народ. Ми сьогодні молилися до милостивого Бога, щоб не озлоблення, а любов жила у серцях ваших. Наше російське військо – христолюбиве, ми завжди захищаємо свою Вітчизну, свої кордони, свій народ. Сьогодні ми освятили цю хоругву не заради війни, але заради миру, щоб вона страшила ворогів і супостатів, давала вам силу і твердість у тому, що шлях, обраний вами, – це вірний шлях служіння своїй Вітчизні, і що флот наш російський буде стояти на Чорному морі до кінця світу для його збереження», – висловився о. Сергій, подякувавши Мойсеєву за «твердість і любов до православної віри».

12 грудня, у 25-у річницю ухвалення конституції РФ, о. Сергій Халюта взяв участь в урочистому зібранні у Севастопольському центрі культури та мистецтв разом із «губернатором» міста Дмитром Овсянниковим, «виконувачем обов’язків голови законодавчого зібрання» Олександром Кулагіним, командувачем ЧФ РФ Олександром Мойсеєвим, «федеральним інспектором по Севастополю апарату повноважного представника президента РФ у ПФО», капітаном І рангу Олегом Тищенком, керівниками «регіональних і федеральних органів влади та установ».

13 грудня помічник севастопольського благочинного зі взаємодії з правоохоронними органами о. Олексій Петренко зустрівся з «начальниками відділів УМВС РФ щодо Севастополя», розповівши їм про життя і діяльність «святого захисника землі російської» Олександра Невського, а також про його «значення в історії російської держави», після завершення бесіди побажавши окупаційним поліціянтам «молитися і брати приклад із таких святих, як Олександр Невський».

Того ж дня у Севастополі у рамках заходів до дня пам’яті святого апостола Андрія Первозваного у Володимирському соборі (усипальниця адміралів) відбувся чин урочистого освячення Андріївських прапорів бойових кораблів, катерів і суден забезпечення ЧФ РФ, у якому взяли участь представники екіпажів усіх корабельних з’єднань флоту. Службу очолив о. Сергій Халюта, який спільно зі священиками, котрі «окормляють» ЧФ РФ, відправив молебень до апостола Андрія Первозваного, освятив прапори і передав їх командирам кораблів, катерів і капітанам суден. «Ми молилися сьогодні про мир, хоча освячували знамена, підготовані для ворожнечі. Ми молилися про те, щоб Господь зберігав мир у ваших серцях і в нашій країні. Але якщо ворог прийде і перетне наш кордон, то ми просили Бога, щоб Господь дав вам хоробре і мужнє серце, щоб полки ворогів і супостатів відступили від меж нашої держави. Наш народ христолюбивий, любить Бога і ближнього та свою Вітчизну. Я вам сьогодні бажаю бути вірними Богові, народові Божому і своїй Вітчизні», – побажав окупаційним військовослужбовцям о. Сергій.

15 грудня, у день Об’єднавчого собору в Києві, у бібліотеці «СДУ» за благословенням митрополита Лазаря відкрилися III регіональні молодіжні різдвяні освітні читання на тему «Молодь Севастополя: свобода і відповідальність», які відбулися у рамках регіонального етапу XXVII міжнародних різдвяних читань. Організаторами цього заходу, учасниками якого стали студенти севастопольських «вишів», виступили: Міністерство науки і вищої освіти РФ, «головне управління культури» Севастополя, «СДУ», Імператорське православне палестинське товариство, міжрегіональна просвітницька ГО «Об’єднання православних вчених» і Севастопольське благочиння УПЦ МП. У роботі читань узяли участь священики Михайло Вікторов, Стефан Сломчинський, Віталій Капелюшко, Ігор Крилов, Микола Садовов, Геннадій Зарідзе (останній є головою «Об’єдання православних вчених»). Для дискусій за круглим столом було винесено наступні проблеми: «Щаслива родина — щаслива Росія!», «Історія моєї родини – в історії Росії», «Я живу в родині Героя»; «Шлюб з іновірцем», «Життя – духовний подвиг: святий образ княгині Єлизавети Федорівни» і таке подібне.

Урочиста церемонія закриття регіонального етапу різдвяних читань відбулася 16 грудня у севастопольському академічному російському драматичному театрі імені А.В. Луначарського. Як було вказано у прес-релізі, не лише у навчальних закладах, а й в «уряді» окупованого міста протягом тижня відбулася серія заходів, спрямованих не лише на «переосмислення моральних цінностей сучасного суспільства» та «виховання духовності молоді», а й на «збереження традицій російського народу та показ значущості для нього православної віри як культуроутворюючої релігії». У церемонії закриття священики Севастопольського благочиння на чолі з о. Сергієм Халютою взяли участь разом із «заступником губернатора» Юрієм Кривовим (котрий днями «пішов у відставку»), «головою законодавчого зібрання» Катериною Алтабаєвою, «керівником департаменту освіти» Ігорем Бєлозьоровим (ці «чиновники» удостоїлися подячних грамот митрополита Лазаря за організацію читань), представниками «департаменту культури». У своєму вітальному слові Алтабаєва заявила: «Ми, як казали святі, маємо необмежену свободу, але ця свобода має бути узгоджена з православними християнськими цінностями і нашим розумінням, що таке свобода і щастя інших людей». Також було зазначено, що грамоти та подарунки отримали юні переможці регіонального етапу міжнародного конкурсу дитячої творчості «Краса Божого світу», який проводиться Синодальним відділом РПЦ у рамках різдвяних читань.

15 грудня у бригаді берегової оборони ЧФ РФ відбувся мітинг, присвячений взяттю вояцької присяги молодим поповненням військової частини: до новобранців окупаційних збройних сил із напутнім словом звернувся о. Василь Гумаров, благословивши їх на «початок ратної служби».

Церква молиться за військо, за країну, за вас і ваші родини. Бог вам у поміч, несіть гідно своє служіння, любіть свою Батьківщину

Того ж дня помічник благочинного Севастопольського округу УПЦ (МП) о. Стефан Сломчинський у міському Культурно-інформаційному центрі (з його назви після окупації Криму було викинуто слово «український») взяв участь у таких «суто українських» заходах, як урочисте зібрання та святковий концерт на честь 67-ї річниці заснування радіотехнічних військ Повітряно-космічних сил РФ: слід зазначити, що цей рід військ «у мирний час виконує завдання з охорони державного кордону в повітряному просторі». «Дорогі воїни, сьогодні я щиро хочу привітати вас із цим святом. Церква молиться за військо, за країну, за вас і ваші родини. Бог вам у поміч, несіть гідно своє служіння, любіть свою Батьківщину», – сказав у своєму вітальному слові о. Стефан, який удостоївся медалі «67 років утворення Радіотехнічних військ» за «багаторічне «окормлєніє» вояків».

О. Стефан 15 грудня також встиг благословити військовослужбовців військової поліції ЧФ РФ перед складанням присяги на площі Свято-Володимирського собору в Херсонесі. «Я щиро хочу вас привітати з тим днем, коли ви стаєте чоловіками, бо сьогодні ви приймаєте відповідальність за всіх нас, за країну. Військове служіння дає вам можливість підтягнути свої внутрішні сили, показати, на що ви здатні, дати вам можливість відчути відповідальність за інших. І мені щиро хочеться привітати вас із цим важливим кроком, який мусить здійснити кожний чоловік», – висловився помічник севастопольського благочинного.

17 грудня о. Михайло Вікторов у Свято-Володимирському соборі у Херсонесі провів екскурсію для делегації представників органів влади та бізнес-спільноти Курської області на чолі з виконувачем обов’язків губернатора регіону Романом Старовойтовим.

18 грудня ігумен Свято-Георгіївського чоловічого монастиря Віссаріон Клановець і о. Василь Гумаров освятили домовий храм бригади розвідки ЧФ РФ; по завершенні заходу архімандрит Віссаріон звернувся до окупаційних військовослужбовців із напутнім словом.

Того ж дня військовий відділ Севастопольського благочиння (є й такий) організував екскурсію для священиків і мирян «унікальними місцями бойової слави» – зокрема, на 30-у бронебаштову батарею, що мала важливе значення під час оборони Севастополя у 1941–1942 роках.

Також цього дня в рамках програми згаданих різдвяних читань в актовій залі Палацу дитячої та юнацької творчості Севастополя відбулася батьківська конференція «Проблема вибору морального орієнтиру у вихованні дітей: «Основи православної культури» в «Основах релігійних культур і світської етики» та «Основах духовно-моральної культури народів Росії». Крім «керівника департаменту освіти» Ігоря Бєлозьорова, «проректора СДУ» Ірини Авдєєвої та представників «УМВС РФ по Севастополю», до президії конференції були включені о. Сергій Халюта, що зачитав присутнім вітальне слово митрополита Лазаря, та о. Михайло Вікторов. На конференції, серед інших, порушували питання виховання патріотизму (явно не українського) в дітей. На додачу керівник відділу в справах родини Севастопольського благочиння о. Ілля Алдошин познайомив присутніх із системою дореволюційної освіти і виховання у Росії, порівнюючи її з сучасною.

19 грудня о. Сергій Халюта у севастопольському Будинку офіцерів флоту разом із «губернатором» міста Дмитром Овсянниковим, «головою республіки Крим» Сергієм Аксеновим (Аксьоновим), головою управління ФСБ РФ по ЧФ РФ Віталієм Уткіним, заступником повноважного представника президента РФ у ПФО Кирилом Степановим та командувачем ЧФ РФ Олександром Мойсеєвим узяв участь в урочистому зібранні з нагоди 100-літнього ювілею російської військової контррозвідки (19 грудня 1918 року було створено Особливий відділ Всеросійської надзвичайної комісії з боротьби з контрреволюцією та саботажем при Раді народних комісарів РРФСР), привітавши військовослужбовців із професійним святом і побажавши їм «миру, благоденства, багатьох років життя і бути вірними Вітчизні та російському народові».

Отець Василь Гумаров із помічником командира бригади ППО з праці о. Олександром Ревою відправив молебень перед виходом військового корабля у море

20 грудня для учнів 4-11 класів шкіл Джанкоя та району відбувся «муніципальний тур» загальноросійської олімпіади школярів «Основи православної культури» «Русь святая, храни веру Православную!», яка проводиться щорічно за благословенням патріарха Московського і всієї Русі Кирила. Підсумки туру були подані до оргкомітету всеросійської олімпіади.

21 грудня о. Василь Гумаров із помічником командира бригади ППО з праці з вірними військовослужбовцями о. Олександром Ревою відправив молебень перед виходом військового корабля у море (якого саме – не уточнювалося), освятив Андріївський прапор і все судно, по завершенні звернувшись до окупаційних моряків із напутнім словом.

Коментарі зайві.

Максим Немирич – кримчанин

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