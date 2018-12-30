Іще низка парафій УПЦ (МП) переходить до ПЦУ – ЗМІ

Іще низка парафій Української православної церкви (Московського патріархату) в результаті голосування вірян вирішила перейти до складу Православної церкви України – новоствореної єдиної канонічної помісної автокефальної української православної церкви, повідомляють засоби інформації.

Зокрема, про кілька таких рішень, про які стало відомо 30 грудня, повідомили з Волині і з Буковини.

Як пише видання «Волинь Post», 90 відсотків парафіян церкви у селі Красноволя Маневицького району проголосували за перехід до Православної церкви України і своє волевиявлення зафіксували документально. Видання посилається на голову Маневицької райдержадміністрації Андрія Линдюка, який розповів, що на збори приїхали священики УПЦ (МП) з сусідніх сіл і переконували парафіян не переходити до ПЦУ, бо вважають такий перехід незаконним, а також обіцяли громаді «зустріч у суді». Проти переходу виступив і настоятель місцевого храму. За словами видання, парафіяни хотіли оприлюднити протоколи свого голосування вже після отримання ПЦУ томосу про автокефалію, але врешті, після появи представників УПЦ (МП) в церкві, вирішили оприлюднити свої підписи раніше.

Зі свого боку, настоятель Свято-Михайлівського храму в селі Красноволя протоієрей УПЦ (МП) Андрій Геналюк заявив, що збори, на яких громада вирішила перейти до новоствореної Православної церкви України, відбулися нелегітимно, і їх будуть оскаржувати в суді. Як сказав священик місцевому виданню «Перший канал соціальних новин», за статутом громади парафіяльні збори скликає настоятель, але він їх не скликав. «Збори були проведені самочинно, не дотримано ні протокольної частини, ні регламенту. Секретаря не було обрано. Тому ці збори не мають ніякої юридичної сили», – сказав, зокрема, священик.

Також повідомлення про перехід парафій із УПЦ (МП) до ПЦУ надійшли з Чернівецької області. Про таке рішення церковної громади села Карапчева Вижницького району повідомив кореспондент видання «Буковина молода», також про нього інформують у фейсбуці дотеперішньої Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ Київського патріархату: за їхніми даними, з понад 400 учасників зборів місцевої церковної громади за перехід проголосували понад 350. При цьому, як пише «Буковина молода», на зборах були присутні приблизно 30 представників УПЦ (МП), які заявляли про неприпустимість переходу церкви Різдва пресвятої Богородиці села Карапчів до ПЦУ, присутній у селі секретар Чернівецької єпархії УПЦ (МП) Микита заявив під час зборів, що «ніякого об’єднавчого собору не було», а дії ПЦУ є «розкольницькими». «Після цього прихильники Московського патріархату поблизу церкви почали бити поклони й молитися. На зборах виступив священик отець Георгій, який заявив, що справжня українська церква – це новостворена ПЦУ», – мовиться в повідомленні.

Крім того, у фейсбуці дотеперішньої Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ КП без дальших подробиць повідомлено і про збори мирян у селі Боянчук Заставнівського району, на яких теж люди більшістю голосів висловилися за ПЦУ. «Від завтра розпочнеться процедура реєстрації парафій», – мовиться в повідомленні.

15 грудня в Києві, в соборі Святої Софії відбувся об’єднавчий собор, на якому ієрархи, священики і миряни з трьох фактично наявних на той час в Україні православних церковних організацій, – Української православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви і Української православної церкви, що в єднанні з Московським патріархатом (від останньої на собор прийшли представники лише двох єпархій), – подолали церковний «розкол» в Україні і створили єдину канонічну православну церковну організацію в Україні, помісну Православну церкву України. Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія з дотеперішньої УПЦ КП.

Новостворена церква існує як помісна, автокефальна і канонічна: Вселенський патріархат, який раніше вже ухвалив рішення надати канонічну автокефалію такій об’єднаній українській православній церкві, брав участь в організації собору і благословив її створення.

Формальне письмове визнання – томос (церковну грамоту) Вселенського патріарха і синоду Вселенського патріархату про надання цієї автокефалії – Вселенський патріарх Варфоломій має вручити новообраному предстоятелеві Епіфанію у своїй резиденції на Фанарі у Стамбулі 6 січня 2019 року, на Святвечір перед Різдвом Христовим за юліанським календарем, що його наразі дотримуються православні в Україні. Цей томос офіційно затвердить канонічний автокефальний статус ПЦУ як однієї з 15 помісних православних церков світу. Після того почнеться процес визнання нової церкви рештою помісних церков – який, за словами оглядачів, може тривати певний час.

Очікують також, що процес переходу парафій УПЦ (МП) в ПЦУ значно прискориться після офіційного надання Православній церкві України томосу про автокефалію.

Усі кроки до здобуття українською православною церквою канонічної автокефалії і незалежності від Російської православної церкви, і особливо об’єднавчий собор, викликали вкрай різку реакцію в Росії, а також у проросійських структурах в Україні. Створення незалежної від Москви і канонічно визнаної церкви в Україні, і особливо очікуваний перехід до неї частини нинішньої УПЦ (МП), на думку оглядачів, призведе до втрати Москвою значного важеля впливу на суспільне життя в Україні.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

Філарет про Собор, конкурентів Епіфанія і шантаж КДБ

Парламент ухвалив рішення щодо перейменування УПЦ (МП) в Російську православну церкву

Агент «Юрек», покаяння і томос для України

Ризька картотека: РПЦ і КДБ. Це актуально і для України

УПЦ (МП) допомагала Гіркіну готувати анексію Криму – СБУ