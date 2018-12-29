Філарет продовжить служити у Володимирському соборі – Епіфаній

Патріарх Філарет продовжить служити у Володимирському соборі. Про це розповів предстоятель Православної церкви України Епіфаній в інтерв’ю телеканалу «Прямий».

«Святійший патріарх Філарет і в подальшому буде звершувати своє богослужіння у Володимирському кафедральному соборі, також його резиденцією буде приміщення на вулиці Пушкінській. Моїм кафедральним собором буде Михайлівський Золотоверхий собор. Тут ніяких змін особливих не буде відбуватися», – зазначив Епіфаній.

Він наголосив, що патріарх Філарет залишається лідером української нації і планує допомагати Епіфанію керувати церквою.

15 грудня в Києві, в соборі Святої Софії відбувся об’єднавчий собор, на якому ієрархи, священики і миряни з трьох фактично наявних на той час в Україні православних церковних організацій, – Української православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви і Української православної церкви, що в єднанні з Московським патріархатом (від останньої на собор прийшли представники лише двох єпархій), – подолали церковний «розкол» в Україні і створили єдину канонічну православну церковну організацію в Україні, помісну Православну церкву України (ПЦУ). Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія з дотеперішньої УПЦ КП.

6 січня 2019 року, на Святвечір перед юліанським Різдвом, митрополит Епіфаній має в супроводі президента України Петра Порошенка і голови Верховної Ради Андрія Парубія отримати від Вселенського патріарха Варфоломія у Стамбулі томос (церковну грамоту), що формально затвердить канонічний автокефальний статус ПЦУ як однієї з 15 помісних православних церков світу.

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