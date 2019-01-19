У Запоріжжі до ПЦУ приєдналася громада, що рік тому вийшла з УПЦ (МП)

У Запоріжжі 18 січня до Української православної церкви України приєдналися релігійна громада та священик Храму Віри, Надії, Любові та матері їх Софії Ігор Савва. Про це Савва розповів кореспонденту Радіо Свобода.

У березні минулого року громада вийшла з УПЦ (МП), бо Савві заборонили вести службу через його проукраїнську позицію. Процедура приєднання відбулася напередодні.

«Цей період був дуже важливий для нас після того, як наша громада була у Московському патріархаті, ми були представлені самі собі і якраз мали таку можливість утвердитися в основах віри, в своєму виборі, бо ми не просто пішли з Московського патріархату – ми вимушені були піти, бо не були згодні з тим, що там відбувалося. Перед нами постало питання про приєднання до однієї з церков, але побачивши такий потужний, об’єднувальний процес, ми вирішили не поспішати, бо як в будь-якому об’єднувальному процесі, у кожного з суб’єктів є свої інтереси і нам не хотілось приєднуватися до чиїхось інтересів. Ми очікували об’єднання. Так, воно відбулося. Думаю, що не всі проблеми ще вирішені, багато ще буде в майбутньому вирішуватися, але факт звершився – Православна церкви України існує, і нас більш нічого не стримує, щоб стати її частиною», – розповів Савва.

Релігійна громада тимчасово, до поки остаточно не буде сформовано структуру ПЦУ, входитиме до складу єпархії, якою керує митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (Драбинко). Саме на його ім’я було подано прохання про приєднання громади до Православної церкви України.

«Наша громада попросилася до одного з двох епіскопів, що були колись в УПЦ (МП), що приєдналися до Православної церкви України. Це митрополит Олександр (Дробинко). Ми обрали такий спосіб приєднання тому, що, думаю, це буде гарним прикладом для інших приходів УПЦ (МП), бо багато з них довгі роки виховувалися в такому несприйнятті УПЦ (КП), і тому можливо ось так відразу не готові приєднатися до єпископів, які зовсім нещодавно визначалися як епіскопи УПЦ (КП). Саме тому може і існує таке благословення вселенського патріарху двом епіскопам, які приєднались з УПЦ (МП) збирати всі приходи на території всієї України, бо нам, собраттям з УПЦ (МП), легше буде приєднатися до епіскопів, що вийшли звідти», – пояснив священник

У березні 2018 року за проукраїнську позицію запорізькому священику Ігорю Савві керівництво місцевої єпархії УПЦ (МП) заборонило вести службу в храмі, де він служив 19 років. Як розповіли очевидці, повідомити про відсторонення священики з місцевої єпархії УПЦ (МП) приїхали у супроводі молодиків. Присутні при цьому парафіяни навіть були змушені викликати поліцію. Місцеве керівництво УПЦ (МП) будь-які закиди щодо тиску на священика відкидало. Згодом вірян та Ігор Савва знайшли нове приміщення для релігійної громади та вийшли з УПЦ (МП).

15 грудня в Києві, в соборі Святої Софії відбувся об’єднавчий собор, на якому ієрархи, священики і миряни з трьох фактично наявних на той час в Україні православних церковних організацій, – Української православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви і Української православної церкви, що в єднанні з Московським патріархатом (від останньої на собор прийшли представники лише двох єпархій), – створили єдину канонічну православну церковну організацію в Україні, помісну Православну церкву України (ПЦУ). Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія з дотеперішньої УПЦ КП.

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6 січня у Стамбулі, у резиденції Вселенського патріархату на Фанарі, Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив главі новоствореної Православної церкви України митрополитові Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ.

17 січня народні депутати підтримали Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації», а саме поправку до 8 статті цього закону. Як йдеться у пояснювальній записці, законопроект розроблено з метою забезпечення представників релігійних громад правом на свідомий вибір та вільну і безперешкодну зміну підпорядкованості релігійним центрам для задоволення своїх релігійних потреб і гідного виразу релігійних почуттів.

За даними ж УПЦ (МП) на кінець грудня 2018 року, ця церква налічує 12 092 парафій в Україні.