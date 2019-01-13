Порошенко: Україна з утворенням ПЦУ знімає ярмо Московської церкви та імперії

Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна з утворенням єдиної помісної Православної церкви України (ПЦУ) знімає ярмо Московської церкви та імперії.

Про це Порошенко сказав під час виступу у Вінниці в неділю, 13 січня.

«Нам, як раніше, а може і більше, потрібна наша єдність», – заявив він.

«Ніхто вже не здатен зупинити Україну та українців в нашій роботі на нашому шляху по розбудові власної держави. Ніхто не може зупинити українців, які відходять геть від Російської імперії і Радянського Союзу. Ніхто не здатен зупинити Україну та українців, які знімають ярмо московської церкви і московської імперії. Ніхто не може зупинити українців у нашому шляху до свободи, до ЄС», – наголосив президент.

За словами Порошенка, церква має бути захищена від впливу держави, особливо, коли ця держава іноземна – російська.

15 грудня в Києві, в соборі Святої Софії відбувся об’єднавчий собор, на якому ієрархи, священики і миряни з трьох фактично наявних на той час в Україні православних церковних організацій, – Української православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви і Української православної церкви, що в єднанні з Московським патріархатом (від останньої на собор прийшли представники лише двох єпархій), – створили єдину канонічну православну церковну організацію в Україні, помісну Православну церкву України (ПЦУ). Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія з дотеперішньої УПЦ КП.

6 січня у Стамбулі, у резиденції Вселенського патріархату на Фанарі, Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив главі новоствореної Православної церкви України митрополитові Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ. Обидва предстоятелі спільно відслужили службу Божу.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

На службі Сталіна і Путіна. У Росії до війни проти України на церковному фронті долучились і деякі ліберали

«Тричі неканонічна» УПЦ (МП). Томос для України кардинально змінив ситуацію

«333 роки московського ярма нарешті позаду»: реакції на отримання Україною томосу

Філарет про Собор, конкурентів Епіфанія і шантаж КДБ

УПЦ (МП) у Криму благословляє окупантів на захист Росії і освячує їхню зброю