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13 Січень 2019, Київ 17:56
Новини | Політика

Порошенко: Україна з утворенням ПЦУ знімає ярмо Московської церкви та імперії

Справа наліво: президент України Петро Порошенко, глава ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній та митрополит Вінницький і Барський Симеон. Вінниця, 13 січня 2019 року

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Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна з утворенням єдиної помісної Православної церкви України (ПЦУ) знімає ярмо Московської церкви та імперії.

Про це Порошенко сказав під час виступу у Вінниці в неділю, 13 січня.

«Нам, як раніше, а може і більше, потрібна наша єдність», – заявив він.

«Ніхто вже не здатен зупинити Україну та українців в нашій роботі на нашому шляху по розбудові власної держави. Ніхто не може зупинити українців, які відходять геть від Російської імперії і Радянського Союзу. Ніхто не здатен зупинити Україну та українців, які знімають ярмо московської церкви і московської імперії. Ніхто не може зупинити українців у нашому шляху до свободи, до ЄС», – наголосив президент.

За словами Порошенка, церква має бути захищена від впливу держави, особливо, коли ця держава іноземна – російська.

Президент України Петро Порошенко під час представлення томосу про автокефалію для Православної церкви України після Різдв’яної Літургії в Софійському соборі в Києві, 7 січня 2019 року
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15 грудня в Києві, в соборі Святої Софії відбувся об’єднавчий собор, на якому ієрархи, священики і миряни з трьох фактично наявних на той час в Україні православних церковних організацій, – Української православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви і Української православної церкви, що в єднанні з Московським патріархатом (від останньої на собор прийшли представники лише двох єпархій), – створили єдину канонічну православну церковну організацію в Україні, помісну Православну церкву України (ПЦУ). Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія з дотеперішньої УПЦ КП.

6 січня у Стамбулі, у резиденції Вселенського патріархату на Фанарі, Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив главі новоствореної Православної церкви України митрополитові Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ. Обидва предстоятелі спільно відслужили службу Божу.

Президент України Петро Порошенко (ліворуч) і два митрополити, які перейшли з УПЦ (МП) в ПЦУ – митрополит Вінницький і Барський Симеон (праворуч) і митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (Драбинко). Вінниця, 13 січня 2019 року
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Представлення томосу про автокефалію ПЦУ у Софійському соборі, Київ, 7 січня 2018 року. Софія Київська – пам’ятка архітектури і живопису часів України-Русі (11-е століття), одна з найголовніших християнських святинь Східної Європи, історичний центр Київської митрополії
Представлення томосу про автокефалію ПЦУ у Софійському соборі, Київ, 7 січня 2018 року. Софія Київська – пам’ятка архітектури і живопису часів України-Русі (11-е століття), одна з найголовніших християнських святинь Східної Європи, історичний центр Київської митрополії

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