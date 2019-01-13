Порошенко: кількість погроз Вселенському патріарху через автокефалію ПЦУ перевищила «всі розумні межі»

Президент України Петро Порошенко заявив, що кількість погроз на адресу Вселенського патріарха Варфоломія через автокефалію для Православної церкви України перевищила «всі розумні межі».

Про це президент сказав під час виступу у Вінниці.

Він подякував Вселенському патріарху Варфоломію за мудрість, сміливість та рішучість у питанні надання автокефалії ПЦУ, «бо та кількість погроз, з якою зіткнувся його всесвятість перевищує всі розумні межі».

«Подивіться, як він продемонстрував свою любов до нас, до українців, до нашої української церкви і до нашої держави», – додав президент України.

Перед виступом на площі президент також взяв участь у подячному молебні з нагоди отримання томосу про автокефалію для Православної церкви України у Спасо-Преображенському кафедральному соборі у Вінниці.

Після завершення богослужіння Порошенко зауважив, що переговори щодо автокефалії зі Вселенським патріархатом проводилися тривалий час.

Президент заявив, що «незважаючи на шалений тиск з боку Російської Федерації – країни-агресора, прямі погрози, погрози йому, погрози церкві, він (Вселенський патріарх Варфоломій – ред.) це зробив».

15 грудня в Києві, в соборі Святої Софії відбувся об’єднавчий собор, на якому ієрархи, священики і миряни з трьох фактично наявних на той час в Україні православних церковних організацій, – Української православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви і Української православної церкви, що в єднанні з Московським патріархатом (від останньої на собор прийшли представники лише двох єпархій), – створили єдину канонічну православну церковну організацію в Україні, помісну Православну церкву України (ПЦУ). Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія з дотеперішньої УПЦ КП.

6 січня у Стамбулі, у резиденції Вселенського патріархату на Фанарі, Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив главі новоствореної Православної церкви України митрополитові Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ. Обидва предстоятелі спільно відслужили службу Божу.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

На службі Сталіна і Путіна. У Росії до війни проти України на церковному фронті долучились і деякі ліберали

«Тричі неканонічна» УПЦ (МП). Томос для України кардинально змінив ситуацію

«333 роки московського ярма нарешті позаду»: реакції на отримання Україною томосу

Філарет про Собор, конкурентів Епіфанія і шантаж КДБ

УПЦ (МП) у Криму благословляє окупантів на захист Росії і освячує їхню зброю