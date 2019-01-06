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06 Січень 2019, Київ 18:58
Політика

«Тричі неканонічна» УПЦ (МП). Томос для України кардинально змінив ситуацію

Зліва направо: президент України Петро Порошенко, Вселенський патріарх Варфоломій і глава Православної церкви України митрополит Епіфаній. Стамбул, 5 січня 2019 року. Цього дня було підписано томос для ПЦУ

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(Рубрика «Точка зору»)

Нещодавно якось напівжартома я сказав одному православному священику: мовляв, Російська православна церква (РПЦ) «двічі неканонічна». Адже, по-перше, вона не має томосу від Вселенського патріарха. І це справді так. Фактично із середини XV століття і до кінця XVI століття митрополити московські не визнавалися Вселенськими патріархами. І лише вкінці XVI століття московській (світській!) владі вдалося добитися автокефалії для православної церкви у своїй державі. Зроблено це було шляхом погроз, шантажу й підкупу. Томосу ця церква так і не отримала. По-друге, нинішній патріарх Московський Кирило (Гундяєв) свого часу був висвячений Філаретом (в миру Денисенко), якого та сама РПЦ пізніше піддала анафемі. Ось і питаннячко, а чи є «канонічним» патріарх Московський? Звісно, московські «каноністи» знайдуть виправдання такому казусу. Та все ж…

Московський патріарх Кирило (Гундяєв), ліворуч, і глава УПЦ (Московського патріархату) митрополит Онуфрій (Березовський). Москва, 1 лютого 2015 року
Московський патріарх Кирило (Гундяєв), ліворуч, і глава УПЦ (Московського патріархату) митрополит Онуфрій (Березовський). Москва, 1 лютого 2015 року

Тепер, коли Вселенським патріархом відновлена Київська митрополія, яку в 1686 році незаконно захопила Московська патріархія, і Православна церква України (ПЦУ) вже отримала томос, виходить, що філія РПЦ, яка продовжує іменуватися Українською православною церквою в єдності з Московським патріархатом (УПЦ (МП)), є «тричі неканонічною». Адже її глава, сиріч предстоятель, митрополит Київський Онуфрій не має права іменуватися митрополитом Київським. І взагалі УПЦ (МП) перебуває на не своїй канонічній території. Тобто маємо відверте ігнорування цією церквою православних канонів.

Вселенський патріарх Варфоломій підписує томос про автокефалію для Православної церкви України (ПЦУ). По ліву руку від нього стоїть митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Стамбул, 5 січня 2019 року
Вселенський патріарх Варфоломій підписує томос про автокефалію для Православної церкви України (ПЦУ). По ліву руку від нього стоїть митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Стамбул, 5 січня 2019 року
Глава Православної церкви України митрополит Епіфаній (праворуч) в момент отримання від Вселенського патріарха Варфоломія томосу про автокефалію. Стамбул, 6 січня 2019 року
Глава Православної церкви України митрополит Епіфаній (праворуч) в момент отримання від Вселенського патріарха Варфоломія томосу про автокефалію. Стамбул, 6 січня 2019 року

Чи створить «бацька Лукашенка» представництво Київської митрополії у Новогрудку?

Відновлення Вселенським патріархатом Київської митрополії та створення ПЦУ має й інші цікаві наслідки. Річ у тім, що ця митрополія охоплювала не лише українські землі, а й землі нинішньої Білорусі, Литви й частково Польщі. Але якщо у Польщі існує своя православна церква, якій надав томос Вселенський патріархат, то цього про Білорусь і Литву не скажеш. Тут «окормлює» православних патріархат Московський. Чи має він це право робити? Наскільки канонічною тепер є, приміром, Віленська й Литовська єпархії РПЦ?

Звісно, нинішній президент Білорусі Олександр Лукашенко зорієнтований на Москву. Але ж у нього часом виникають конфлікти з російським керівництвом. Чи не захоче в якийсь момент «білоруський бацька», торгуючись із Москвою за ціну на газ, відкрити у білоруському місті Новогрудку представництво (подворіє) Київської митрополії? Адже в старі часи там було таке представництво.

Будівля Білоруського екзархату Російської православної церкви (РПЦ) в Мінську, 15 жовтня 2018 року
Будівля Білоруського екзархату Російської православної церкви (РПЦ) в Мінську, 15 жовтня 2018 року

Зрештою, чому б керівництву ПЦУ не звернути увагу на дружню нам Литву? Чи не пора заявити, що це канонічна територія Київської митрополії, а не Московського патріархату. У Литві є принаймні українська діаспора. Там навіть свого часу існували українські поселення. То чому українцям Литви ходити в храми РПЦ, коли є своя законна (справді канонічна!) ПЦУ.

Парадокси канонічності

Але не будемо про церковні справи в наших сусідів. Нам би зі своїми проблемами розібратися. Зрозуміло, Москва робитиме все можливе, щоб утримати парафії УПЦ (МП) від переходу в ПЦУ. На це кинуті чималі ресурси. Достатньо лише глянути, яку інформаційну війну розв’язала навколо питання томосу для ПЦУ Москва. У хід йде все – спекуляції на проблемах становлення ПЦУ, перекручення фактів, а то й відверта брехня. Справді, становлення ПЦУ відбувалося непросто. Непросто й проходив об’єднавчо-установчий собор цієї церкви 15 грудня. Але, попри всі труднощі, ПЦУ відбулася й отримала томос. І саме вона має право називатися канонічною церквою України, а не УПЦ (МП).

Тут маємо цікаву ситуацію. У народі кажуть: не копай ближньому яму, бо сам туди впадеш. УПЦ (МП) якраз у часи незалежності України «копала таку яму». Не треба говорити про «братню любов» до православних України, які не захотіли йти під філію РПЦ, а прагнули мати свою незалежну церкву. Скільки проклять, анафем впало на їхню голову від кліриків УПЦ (МП). Що тут говорити про «християнське смирення й любов»!

При цьому духовенство УПЦ (МП) спеціально спекулювало на питаннях канонічності. Воно розказувало, що лише воно є канонічним, а представники інших православних церков неканонічні і, відповідно, спасіння їм не буде.

Тепер ситуація є діаметрально протилежною. УПЦ (МП) стала в Україні неканонічною. Зрештою, вона може втратити свій юридичний статус, якщо не змінить назву – адже цього тепер вимагає відповідний закон, ухвалений Верховною Радою.

Довоєнна фотографія, Київ, 27 липня 2013 року. Московський патріарх Кирило (ліворуч), президент Росії Володимир Путін (другий зліва), а напроти учасники синоду УПЦ (Московського патріархату), серед яких митрополит Онуфрій (другий справа)
Довоєнна фотографія, Київ, 27 липня 2013 року. Московський патріарх Кирило (ліворуч), президент Росії Володимир Путін (другий зліва), а напроти учасники синоду УПЦ (Московського патріархату), серед яких митрополит Онуфрій (другий справа)

Однак керівництво УПЦ (МП), щоб втримати позиції, і далі розповідає про свою «праведність», а прихильників ПЦУ називає розкольниками, фактично сіючи релігійну ворожнечу.

Та будемо сподіватися, що віруючі, які нині ходять у храми УПЦ (МП), зрозуміють, що ця церква живе не за православними канонами. А її керівництво як служило, так і служить Москві.

Хай і не так швидко, але відбувається процес переходу таких віруючих і навіть окремих священиків УПЦ (МП) до ПЦУ. Є надія, що цей процес триватиме далі. А надання томосу ПЦУ лише його інтенсифікує.

Петро Кралюк – проректор Острозької академії

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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Вселенський патріарх Варфоломій із пакетами цукерок фабрики «Рошен». Під час зустрічі з дітьми він пожартував, що від президента Петра Порошенка взяв за автокефалію для церкви України не гроші, а цукерки і шоколад. Він пояснив, що Порошенко має шоколадну фабрику і, як і президент США Дональд Трамп, є підприємцем. «Хоча російська церква звинувачує мене в тому, що я взяв гроші за цю автокефалію, я взяв не гроші, а багато цукерок і шоколаду з фабрики Порошенка», – сказав патріарх Варфоломій. Після цього він роздав цукерки дітям, які прийшли колядувати в резиденцію патріарха. Стамбул, 24 грудня 2018 року
Вселенський патріарх Варфоломій із пакетами цукерок фабрики «Рошен». Під час зустрічі з дітьми він пожартував, що від президента Петра Порошенка взяв за автокефалію для церкви України не гроші, а цукерки і шоколад. Він пояснив, що Порошенко має шоколадну фабрику і, як і президент США Дональд Трамп, є підприємцем. «Хоча російська церква звинувачує мене в тому, що я взяв гроші за цю автокефалію, я взяв не гроші, а багато цукерок і шоколаду з фабрики Порошенка», – сказав патріарх Варфоломій. Після цього він роздав цукерки дітям, які прийшли колядувати в резиденцію патріарха. Стамбул, 24 грудня 2018 року
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    Петро Кралюк

    Український філософ, письменник, публіцист. Доктор філософії, заслужений діяч науки і техніки України, професор Національного університету «Острозька академія».

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