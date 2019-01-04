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04 Січень 2019, Київ 18:45
Новини | Суспільство

40 громад УПЦ (МП) вже перейшли до ПЦУ ‒ інфографіка Радіо Свобода

За кількістю переходів лідирує Вінницька область

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Після Об’єднавчого собору в Києві 15 грудня і створення помісної Православної церкви України щонайменше 40 громад Української православної церкви (Московського патріархату) заявили, що переходять до нової структури.

На основі відкритих джерел і власних досліджень Радіо Свобода визначило, в яких регіонах країни до нової об’єднаної церкви переходять віряни УПЦ (МП).

Найактивніше віряни УПЦ МП переходять на заході України:

  • 4 громади на Львівщині;
  • 4 громади на Хмельниччині
  • 3 громади на Чернівеччині;
  • 2 громади на Тернопільщині;
  • 2 громади на Волині.

За кількістю переходів лідирує Вінницька область. Там понад 20 громад вже оголосили про перехід до нової об’єднаної української церкви. У Вінницькій єпархії ПЦУ стверджують, що це далеко не повний список охочих.

«Є громади, які хочуть перейти, але на них чиниться великий тиск. Тому потрібно владнати юридичні питання. На деяких парафіях документи ще готуються. Тому насправді їх більше», ‒ розповіли Радіо Свобода у Вінницькій єпархії ПЦУ.

Також ще чотири громади в центрі України вирішили перейти до ПЦУ:

На сході України жодна із громад УПЦ (МП) ще не оголосила про своє бажання перейти до ПЦУ.

Загалом за даними, які зібрало Радіо Свобода, 40 громад УПЦ (МП) перейшли до ПЦУ.

Релігійно-інформаційний служба України запустила інтерактивну карту, де можна стежити за переходами громад УПЦ (МП) до ПЦУ.

За підрахунками УПЦ (МП) у кінці 2012 року в її складі перебували 11 393 парафії. Очікують також, що процес переходу парафій УПЦ (МП) в ПЦУ значно пришвидшиться після офіційного надання Православній церкві України томосу про автокефалію.

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